Tarhananın olmazsa olmazı, geçmek bilmeyen egzamanın çaresi: Çörtük otunun faydaları

Çörtük otu, halk arasında şifalı bitki olarak da bilinmektedir ve genellikle sindirim sorunlarına, mide rahatsızlıklarına, soğuk algınlıklarına karşı kullanılan geleneksel bir bitkidir. Ayrıca bazı yörelerde baharat olarak da kullanılır. Bitkinin özleri ve yaprakları, çeşitli çaylar veya geleneksel şifalı karışımlar için kullanılabilir.