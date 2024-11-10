Tarhananın olmazsa olmazı, geçmek bilmeyen egzamanın çaresi: Çörtük otunun faydaları
Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhananın yapımında kullanılan çörtük bir diğer adıyla tarhana otu, faydalarıyla dikkat çekiyor. Tarhana otu çorbalık malzemenin yapımında kullanılmasının yanı sıra kendi başına da çok sayıda şifaya sahip olduğu bilinirken, tarhana otunun yaprakları ve çiçeği kuru haldeyken egzama yaralarının iyileştirilmesinde kullanılıyor. Ayrıca kaynatılarak içildiğinde astım ve bronşite iyi geldiği ve hazmı kolaylaştırdığı biliniyor.
"Çörtük otu", halk arasında bazı yerlerde "yabani kekik" ya da "tarhana otu" olarak bilinen bir bitkiyi ifade edebilir. Çörtük otu, özellikle Türkiye'nin bazı bölgelerinde, özellikle Anadolu'da "yabani kekik" veya "tarhana otu" bitkiler olarak kullanılmaktadır.