Tarhanayı böyle pişirin, faydasını 2 katına çıkarıyor: 1 kaşığı doğal bağışıklık ilacı

ET SUYU VE TAVUK SUYU FAYDASINI ARTIRIYOR

Tarhana yapımı oldukça kolaydır. Ancak bazı püf noktalarında dikkat etmekte fayda var.



Tarhana çorbası yapmak için öncelikle bir tencereye su konulur ve kaynatılır. Ardından, tarhana yavaş yavaş suya eklenir ve karıştırılır.