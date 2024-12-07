Tarhanayı böyle pişirin, faydasını 2 katına çıkarıyor: 1 kaşığı doğal bağışıklık ilacı

Kış mevsiminde sıklıkla tüketilen çorbalardan biri olan tarhana, bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle bol bol içiliyor. Yüzyıllardır sofralarda yerini alan ve besleyici özelliğiyle dikkat çeken tarhananın faydasını artıran bir yöntem var.

Tarhanayı böyle pişirin, faydasını 2 katına çıkarıyor: 1 kaşığı doğal bağışıklık ilacı - 1

Tarhana, yoğurt, un, çeşitli sebzeler ve baharatların karışımından elde edilen fermente bir üründür. Karışım kurutulup toz haline getirilerek saklanır ve ihtiyaç duyulduğunda çorba olarak hazırlanır. Bu pratik kullanım şekli, tarhanayı yalnızca lezzetli değil, aynı zamanda zamandan tasarruf sağlayan bir seçenek haline getirir.

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Tarhanayı böyle pişirin, faydasını 2 katına çıkarıyor: 1 kaşığı doğal bağışıklık ilacı - 2

Zengin besin değeriyle şifa deposu olan tarhana, içeriğindeki yoğurt ve sebzeler sayesinde doğal probiyotik etkisi sunar, bağışıklık sistemini destekler.

Tarhanayı böyle pişirin, faydasını 2 katına çıkarıyor: 1 kaşığı doğal bağışıklık ilacı - 3

Fermente yapısı, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak florasını düzenler. Vitaminler, mineraller ve protein açısından zengindir, dengeli bir öğün için idealdir.Karbonhidrat ve protein içeriği, enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

Özellikle soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı vücut direncini artırır.

Tarhanayı böyle pişirin, faydasını 2 katına çıkarıyor: 1 kaşığı doğal bağışıklık ilacı - 4

ET SUYU VE TAVUK SUYU FAYDASINI ARTIRIYOR

Tarhana yapımı oldukça kolaydır. Ancak bazı püf noktalarında dikkat etmekte fayda var.

Tarhana çorbası yapmak için öncelikle bir tencereye su konulur ve kaynatılır. Ardından, tarhana yavaş yavaş suya eklenir ve karıştırılır.

Tarhanayı böyle pişirin, faydasını 2 katına çıkarıyor: 1 kaşığı doğal bağışıklık ilacı - 5

Bu aşamada, tarhananın topaklanmaması için sürekli karıştırılması gerekiyor. Ayrıca, tarhananın suya yavaş yavaş eklenmesi de önemlidir.Eğer birden fazla tarhana eklenirse topaklanma riski artar.

Tarhanayı böyle pişirin, faydasını 2 katına çıkarıyor: 1 kaşığı doğal bağışıklık ilacı - 6

Tarhana çorbasının doyurucu olması için ise içine eklenen malzemeler oldukça önemlidir. Et suyu veya tavuk suyu gibi protein kaynakları çorbanın lezzetini artırırken aynı zamanda doyurucu bir özellik de kazandırır.

Tarhanayı böyle pişirin, faydasını 2 katına çıkarıyor: 1 kaşığı doğal bağışıklık ilacı - 7

Ayrıca, sebzeler de çorbanın besleyici değerini artırır. Patates, havuç veya kereviz gibi sebzeler tarhana çorbasına eklenebilir.

Tarhanayı böyle pişirin, faydasını 2 katına çıkarıyor: 1 kaşığı doğal bağışıklık ilacı - 8

Anadolu’nun en sevilen şifa deposu kolay Tarhana Çorbası tarifine yer verilmiş. İşte o tarif;

Tarhana Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

  • 4 yemek kaşığı toz tarhana
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • 7 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
Tarhanayı böyle pişirin, faydasını 2 katına çıkarıyor: 1 kaşığı doğal bağışıklık ilacı - 9

TARHANA ÇORBASI YAPIMI

  • Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesine alın. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak suyu ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.
  • Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın.
  • Bu sırada geniş bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, orta ateşte eritmeye başlayın. Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurmaya başlayın.
  • Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin, ardından tuzunu da ekleyin ve karıştırın.
  • Kalan 5 su bardağı suyu ve tencereye ekleyin. Ara ara karıştırarak koyulaşana dek pişirin.
  • Kaynayan çorbayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Pişirdikçe koyulaşan bir çorba olduğu için daha sonra tüketecekseniz üzerine su ilave etmenizi öneririz.
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