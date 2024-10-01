Tarlasının önünden geçmek bile yetiyor: Yılda 1 kez tüketilmeli

Adana, Tarsus, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere Türkiye'nin güney illerinde yaygın bir biçimde üretilip tüketilen şalgamın sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Oldukça zengin bir antioksidan kaynağı olan şalgam A ve K vitaminlerini içinde barındırıyor. Lokman Hekim'in yılda bir kez tüketilmesini önerdiği şalgam her derde deva.

Tarlasının önünden geçmek bile yetiyor: Yılda 1 kez tüketilmeli - 1

Şalgam, sağlık açısından pek çok faydası bulunan kök bir sebze. Dünyada ılıman iklimlerde yetişen şalgam, iki bin yılı aşkın bir zamandır insanların beslenmesinde önemli bir kaynak olarak dikkat çekiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Tarlasının önünden geçmek bile yetiyor: Yılda 1 kez tüketilmeli - 2

Düşük kalorisiyle uzun süre vücudu tok tutmaya yardımcı olan şalgam kilo vermeyi kolaylaştırabiliyor. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olan şalgam kabızlık sorununu da çözüyor.

Kan şekerini dengelemek, kalp hastalıklarını önlemek için de şalgam iyi bir seçenek olabilir.

Tarlasının önünden geçmek bile yetiyor: Yılda 1 kez tüketilmeli - 3

C vitamini, B6 vitamini, K vitaminiyle birlikte folat, niasin ve kolin içererek vitamin ve mineral bakımından da zengin olan şalgam, demir emilimini artırarak kolesterolü de düşürmeye yardımcı olur. İçerisindeki A vitamini sayesinde akciğer, cilt ve göz sağlığını korur.

Tarlasının önünden geçmek bile yetiyor: Yılda 1 kez tüketilmeli - 4

LOKMAN HEKİM ÖNERİSİ: ŞALGAM

Sivas ve çevresinde anlatılagelen geleneksel halk anlatılarında, Lokman Hekim'in, yılda en az bir kez şalgam yenilmesi ya da bu mümkün olmazsa hiç değilse şalgam tarlasının yanından geçilmesi şeklinde bir tavsiyesinin bulunduğunun belirtilmesi, şalgamın bir şifa kaynağı olarak kavranışı hakkında güzel bir fikir verebilir.

Tarlasının önünden geçmek bile yetiyor: Yılda 1 kez tüketilmeli - 5

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTAR

Şalgam güçlü bir potasyum kaynağı ve bu özelliğiyle kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Kan basıncını normal seviyelere getirebilir.

Tarlasının önünden geçmek bile yetiyor: Yılda 1 kez tüketilmeli - 6

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Yüksek miktarda C vitamini içeren şalgam bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Vücutta bulunan beyaz kan hücrelerinin üretimine de yardımcı olarak vücudu bakteri ve virüslere karşı korur. İçerisindeki C vitamini bu noktada serbest radikallerle savaşarak, bağışıklık sistemini güçlendirir ve güçlü bir antioksidan görevi görür.

Tarlasının önünden geçmek bile yetiyor: Yılda 1 kez tüketilmeli - 7

KALBİ KORUR

Güçlü antioksidan yapısıyla dikkat çeken şalgam, vücudun serbest radikallerle mücadele etmesine yardımcı olarak kalp hastalıkları riskini azaltır.

Tarlasının önünden geçmek bile yetiyor: Yılda 1 kez tüketilmeli - 8

KİLO VERMEYİ DESTEKLER

Şalgam düşük kalorisiyle kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek miktarda lif içeriğiyle sindirim sistemini rahatlatıyor.

Diyet lifleri, uzun süreler tok kalınmasını sağlayarak, yeme dürtüsünün kontrolünü sağlar. Böylelikle şalgam tüketimi günlük kalori alımını azaltarak, kilo vermeye yardımcı olur.

Tarlasının önünden geçmek bile yetiyor: Yılda 1 kez tüketilmeli - 9

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

İçeriğindeki kalsiyum nedeniyle kemikleri ve dişleri kuvvetlendirmekte, özellikle yaşlanma sürecinde ortaya çıkan kemik erimesi ile mücadele etmektedir.

Aynı şekilde yapısındaki C vitamininin etkileri ile öksürük, astım ve bronşitin yanı sıra gribal nitelikli rahatsızlıklar karşısında koruma sağlar.

Tarlasının önünden geçmek bile yetiyor: Yılda 1 kez tüketilmeli - 10

ÖNEMLİ! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamamak için ve özellikle gebelik durumunuz söz konusuyla şalgamı beslenme rutininize dahil etmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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