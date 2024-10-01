Tarlasının önünden geçmek bile yetiyor: Yılda 1 kez tüketilmeli
Adana, Tarsus, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere Türkiye'nin güney illerinde yaygın bir biçimde üretilip tüketilen şalgamın sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Oldukça zengin bir antioksidan kaynağı olan şalgam A ve K vitaminlerini içinde barındırıyor. Lokman Hekim'in yılda bir kez tüketilmesini önerdiği şalgam her derde deva.
Şalgam, sağlık açısından pek çok faydası bulunan kök bir sebze. Dünyada ılıman iklimlerde yetişen şalgam, iki bin yılı aşkın bir zamandır insanların beslenmesinde önemli bir kaynak olarak dikkat çekiyor.