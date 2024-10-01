Tarlasının önünden geçmek bile yetiyor: Yılda 1 kez tüketilmeli

LOKMAN HEKİM ÖNERİSİ: ŞALGAM

Sivas ve çevresinde anlatılagelen geleneksel halk anlatılarında, Lokman Hekim'in, yılda en az bir kez şalgam yenilmesi ya da bu mümkün olmazsa hiç değilse şalgam tarlasının yanından geçilmesi şeklinde bir tavsiyesinin bulunduğunun belirtilmesi, şalgamın bir şifa kaynağı olarak kavranışı hakkında güzel bir fikir verebilir.