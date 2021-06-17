Tartışmalara yol açan Alzheimer ilacı ilk kez bir hastaya uygulandı

Aduhelm, Alzheimer hastalığında beyin plaklarını azaltabileceğine dair kanıtlara dayanarak onaylanırken bilim insanları ilacın sadece erken evre Alzheimer hastalarında test edildiği gerekçesiyle itirazda bulundu.

Yaklaşık 60 bin dolara mal olması beklenen bu tedavi ile ilgili yüksek fiyat eleştirileri de bulunurken, geçtiğimiz günlerde FDA'ya tavsiyede bulunan bir paneldeki üç bilim adamı, ilacın onaylanmasının ardından istifa etti.