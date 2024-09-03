Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor
Yaz tatilinde porsiyon kontrolü yapmak ve yediklerinize dikkat etmek zor olabilir. Genellikle yaz mevsiminde diyet yapmak kolay değildir. Eğlence, seyahat, deniz ve havuz derken tüm alışkanlıklarınız birden değişebilir ve bu durumda kilo alımı kaçınılmaz olur. Ancak tatil dönüşünde eski formunuza geri kavuşmanın bir yolu var. Sadece 7 adımda aldığınız fazla kiloları kısa sürede verebilirsiniz.
Tatilde aldığınız fazla kiloları geri vermek için tatil sonrasında günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekir. Bu 7 kurala dikkat ederek yaşamınızı değiştirebilir ve beslenmenizi düzene sokabilirsiniz.