Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor

7- BİTKİ ÇAYLARI FAYDALI OLABİLİR

Bitki çayları zayıflama süreçlerinin en büyük yardımcılarıdır. Bitki çayı içerek metabolizmayı hızlandırabilir ve yağ yakımını destekleyebilirsiniz. Bitki çayları bağırsak hareketlerini de düzenler. Sindirimi kolaylaştırır.



Vücutta biriken ödem, toksin ve zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Her gün 1 ya da 2 fincan bitki çayı tüketerek tatilde aldığınız kalorileri harcayın. Yeşil çay, nane çatı, zencefil çayı, beyaz çay, tarçın çayı vb. bitki çayları yağ yakmanızı destekler.

ÖNEMLİ! Bu birkaç basit öneri kilo vermenize yardımcı olabilir. Ancak bir uzmana danışarak kişiye özel diyet ve egzersiz planı oluşturmanız sağlığınız için önemlidir.