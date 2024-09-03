Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor

Yaz tatilinde porsiyon kontrolü yapmak ve yediklerinize dikkat etmek zor olabilir. Genellikle yaz mevsiminde diyet yapmak kolay değildir. Eğlence, seyahat, deniz ve havuz derken tüm alışkanlıklarınız birden değişebilir ve bu durumda kilo alımı kaçınılmaz olur. Ancak tatil dönüşünde eski formunuza geri kavuşmanın bir yolu var. Sadece 7 adımda aldığınız fazla kiloları kısa sürede verebilirsiniz.

Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor - 1

Tatilde aldığınız fazla kiloları geri vermek için tatil sonrasında günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekir. Bu 7 kurala dikkat ederek yaşamınızı değiştirebilir ve beslenmenizi düzene sokabilirsiniz.

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Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor - 2

1- DENGELİ BESLENME VE PORSİYON KONTROLÜ

Daha fazla sebze, meyve, tam tahıl ve sağlıklı yağlar tüketmeye özen gösterin. İşlenmiş gıdalardan ve şekerli yiyeceklerden kaçının. Porsiyonlarınızı küçültmek, kalori alımını kontrol etmenize yardımcı olabilir. Öğünlerinizi düzenli aralıklarla ve dengeli bir şekilde tüketin.

Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor - 3

2- METABOLİZMAYI HAREKETE GEÇİRİN

Tatilde denize, havuza girerken ya da güneşlenirken öğün atlamış olabilirsiniz. Öğün atladığınız zaman metabolizmanız yavaşlar. Tatil dönüşü kilo vermek için metabolizmayı harekete geçirmek gerekir.

Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor - 4

Bu nedenle beslenmenizi düzene sokun. Ana öğünlerde protein kaynaklı beslenin. Ara öğünleri dahi atlamayın.

Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor - 5

3- VÜCUDUN İHTİYACI KADAR SU

Tatilde güneş ışınları ve sıcak hava sebebiyle vücudunuz su kaybetmiş olabilir. Vücudunuzun ihtiyacı olan su miktarını geri kazandırmak için her gün bol miktarda su tüketmeye başlayın.

Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor - 6

Su içerek vücudunuzun nem dengesini koruyun. Günde 2-3 litre su tüketerek metabolizma hızını artırın. Ayrıca su içerek vücudunuzdaki ödem ve toksinleri de kısa sürede atabilirsiniz. Tükettiğiniz su sağlığınızı korur ve kilo vermenizi sağlar.

Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor - 7

4- DÜZENLİ EGZERSİZ VE YÜRÜYÜŞ

Tatil yaparken vücudunuz hareketsiz kalmış olabilir. Egzersiz yapmaya kaldığınız yerden devam etmek için harekete geçmelisiniz. Tatilde hızlı ve düzensiz yaşamdan dolayı aldığınız kalorileri hareket ederek yakabilirsiniz.

Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor - 8

Her gün düzenli olarak egzersiz yaparak metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olabilir ve yağ yakabilirsiniz. Günde en az 45 dakika yürüyüş veya yaptığınız egzersizler tatil sonrası kaslarınızı çalıştırara vücudunuzun toparlanmasına yardımcı olur.

Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor - 9

5- ALIŞKANLIKLARINIZI DÜZENLEYİN

Tatilde çok fazla fastfood gıdalar, atıştırmalıklar ve abur cuburlar tüketmiş olabilirsiniz. Bu yiyecekler kilo almanıza sebep olur. Vücutta yaplar depolanır. Bu beslenmeyi artık bir kenara bırakmanız gerekir.

Alışkanlıklarınızı değiştirerek düzenli bir diyet listesine uymalısınız. Her gün yeterli miktarda kalori almalı ve sağlıklı beslenmelisiniz. Sağlıklı meyveler, sebzeler ve lifli gıdalardan oluşan bir program hazırlayabilirsiniz.

Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor - 10

6- UYKU DÜZENİ

Yeterli uyku almak, metabolizmanızı düzenler ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Her gece 7-9 saat uyumaya özen gösterin.

Tatilde alınan kiloları vermenin 7 kuralı! Metabolizmayı harekete geçirip, hızlı yağ yakıyor - 11

7- BİTKİ ÇAYLARI FAYDALI OLABİLİR

Bitki çayları zayıflama süreçlerinin en büyük yardımcılarıdır. Bitki çayı içerek metabolizmayı hızlandırabilir ve yağ yakımını destekleyebilirsiniz. Bitki çayları bağırsak hareketlerini de düzenler. Sindirimi kolaylaştırır.

Vücutta biriken ödem, toksin ve zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Her gün 1 ya da 2 fincan bitki çayı tüketerek tatilde aldığınız kalorileri harcayın. Yeşil çay, nane çatı, zencefil çayı, beyaz çay, tarçın çayı vb. bitki çayları yağ yakmanızı destekler.

ÖNEMLİ! Bu birkaç basit öneri kilo vermenize yardımcı olabilir. Ancak bir uzmana danışarak kişiye özel diyet ve egzersiz planı oluşturmanız sağlığınız için önemlidir.

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