Tatlı krizine iyi gelecek sağlıklı atıştırmalıklar

2. HURMA/CEVİZ

Tıpkı elma gibi fruktoz taşıyan bir başka meyve olan hurma içine bir cevizin yarısını koyarak tükettiğinizde sizler için güzel bir seçenek olacak.

Aynı zamanda midemizde yavaş bir şekilde sindirileceği için doyurucu etkisi de uzun sürecek ve tokluk hissi yaratacak.