Tatlı krizine iyi gelecek sağlıklı atıştırmalıklar

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 10:00
Diyette olunsa da olunmasa da vücudun şekere ihtiyaç duyduğu durumlarda tatlı krizine girip sağlıksız tercihler yapılabiliyor.
Yapılan zararlı tercihler ise fazla ödem oluşturuyor ve vücutta su tutuyor.
Ayrıca vücutta kolaylıkla yağ olarak depolanmasına neden oluyor.
Tatlı krizleri diyet dönemlerinde kontrol altında tutulması gereken bir süreç ve alınan fazla kalorilerle birlikte gelen basit şeker vücutta çok miktarda su tutabiliyor.
Oluşan su tutumu ise vücuttan ancak günler sonra tam anlamıyla atılabiliyor.
İşte size tatlı krizini aşmanızı sağlayacak sağlıklı atıştırmalıklar...
Meyveden gelen doğal bir tatlandırıcı olan fruktoz şekeri basit şekerin aksine vücudumuz için daha masum bir seçenek.
Yarım elmayı dilimleyip üstüne serpeceğiniz tarçın ise kan şekerinizi dengeleyecek ve elma ile birlikte güzel bir uyum yakalayacak.
Tıpkı elma gibi fruktoz taşıyan bir başka meyve olan hurma içine bir cevizin yarısını koyarak tükettiğinizde sizler için güzel bir seçenek olacak.
Aynı zamanda midemizde yavaş bir şekilde sindirileceği için doyurucu etkisi de uzun sürecek ve tokluk hissi yaratacak.
Belki çikolata dendiğinde masum bir seçenek gibi gözükmeyebilir ama burada esas önemli nokta tercih edeceğiniz çikolatanın “bitter” olması.
Bitter çikolata hem içindeki düşük şeker oranıyla sağlıklı bir tercih hem de antioksidan özelliği ile vücut sağlığınız için kullanabileceğiniz güçlü bir silah.
Nohutun işlenmiş hali olan leblebi yanında biraz kuru üzümle tüketildiğinde tatlı ihtiyacığınızı yeterli bir seviyede karşılayacak.
Aynı zamanda bir potasyum kaynağı olan kuru üzüm içeriği fruktoz sayesinde şeker ihtiyacımızı karşılaşayacak, özünde nohut olan leblebi ise lifli yapısıyla vücudumuzda yavaşça sindirilecek ve tokluk hissi yaratılmasına yardımcı olacak.
Tıpkı Kuru üzüm gibi güçlü bir potasyum kaynağı olan muz da içeriği güçlü fruktoz oranı sayesinde tatlı ihtiyacınızı bastıracak.
Dilerseniz elmada yaptınız gibi muzun da üstüne kan şekerinizi dengelemesi için tarçın serpebilirsiniz.
Dilerseniz meyveye, dilerseniz yoğurda yakışacağını düşündüğünüz herhangi bir öğününüzün üstüne serpeceğiniz kakao tatlı krizlerinde şeker ihtiyacınızı karşılaşamak için oldukça akıllıca bir seçenektir.
İçerdiği antioksidan özelliği ile vücudunuzu toksinlerden arındıracaktır.
Ayrıca tüketildiğinde vücudunuzda mutluluk hormonu salgılanmasına da yarayan kakao doğal bir antidepresan görevi de görür.