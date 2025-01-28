Taze soğan yemeniz için 6 neden: Bağırsak sorunlarının doğal ilacı
Yeşil soğan sayısız sağlık faydası sunan besin açısından yoğun sebzelerdir. Göz sağlığını destekler, sindirime yardımcı olur, kalbi ve kemikleri güçlendirir ve cilt parlaklığını artırır. Bu sebzeler ayrıca kanser riskini azaltmaya yardımcı olur ve sindirim sorunları olanlar için faydalıdır.
Yeşil soğan; besin açısından yoğun, tüketimi kolay sebzelerden biridir. Salataların içine sıklıkla konulan ya da tek başına tüketilen yeşil soğan, sağlık için de pek çok fayda sağlar.