Taze soğan yemeniz için 6 neden: Bağırsak sorunlarının doğal ilacı

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Taze soğanlar her zaman hızlı bir atıştırmalık için önerilir. Sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur ve lif açısından zengindir. Gastrit, asitlik, kabızlık ve diğer rahatsızlıklar dahil olmak üzere ciddi sindirim sorunlarınız varsa, sindiriminizi hızlandırmak için sık sık taze soğan yiyebilirsiniz. Taze soğanlardaki lif dışkı hareketini kolaylaştırır.

Sindirim sisteminizi çok aktif hale getirir ve şişkin bağırsaklara yardımcı olur. Sindirim sorunları olan kişilerin sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez 20-30 gram taze soğan yemeleri önerilir. Öğle veya akşam yemeklerinde diğer sebzelerle birlikte yiyebilirsiniz, ancak günlük diyetinize çiğ veya pişmiş olarak eklemeyi unutmayın.





