Tedavi için yerin 150 metre altına inip her gün 6 saat geçirecekler: 5 bin yıllık mağaradaki şifa arayışının sonuçları 15 gün sonra açıklanacak

Çankırı’da valilik koordinesinde başlatılan proje kapsamında KOAH hastaları yerin 150 metre altındaki 5 bin yıllık tuz mağarasında şifa arıyor. 15 gün boyunca mağarada günde 6 saat vakit geçmesi planlanan hastalara ilişkin tedavi sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Tedavi için yerin 150 metre altına inip her gün 6 saat geçirecekler: 5 bin yıllık mağaradaki şifa arayışının sonuçları 15 gün sonra açıklanacak - 1

Çankırı’da 14 KOAH hastası, kentteki hastanede tetkikleri yapıldıktan sonra Hititler döneminden itibaren tuz elde edilen ve Yer Altı Tuz Şehri olarak adlandırılan 5 bin yıllık mağaraya getirildi.

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Tedavi için yerin 150 metre altına inip her gün 6 saat geçirecekler: 5 bin yıllık mağaradaki şifa arayışının sonuçları 15 gün sonra açıklanacak - 2

HER GÜN 6 SAAT GEÇİRECEKLER

15 gün boyunca her gün 4 ila 6 saat arasında mağarada kalacak hastalar, burada doktor kontrolünde çeşitli egzersizler ve etkinlikler yapacak.

Tedavi için yerin 150 metre altına inip her gün 6 saat geçirecekler: 5 bin yıllık mağaradaki şifa arayışının sonuçları 15 gün sonra açıklanacak - 3

15 günlük sürecin ardından hastalar uzman hekimler tarafından tekrar muayene edilecek ve tedavi sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

Tedavi için yerin 150 metre altına inip her gün 6 saat geçirecekler: 5 bin yıllık mağaradaki şifa arayışının sonuçları 15 gün sonra açıklanacak - 4

Çankırı Valisi Fırat Taşolar bugün mağaraya giderek hastaları ziyaret etti.

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