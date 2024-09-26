Tedavi için yerin 150 metre altına inip her gün 6 saat geçirecekler: 5 bin yıllık mağaradaki şifa arayışının sonuçları 15 gün sonra açıklanacak
Çankırı’da valilik koordinesinde başlatılan proje kapsamında KOAH hastaları yerin 150 metre altındaki 5 bin yıllık tuz mağarasında şifa arıyor. 15 gün boyunca mağarada günde 6 saat vakit geçmesi planlanan hastalara ilişkin tedavi sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Çankırı’da 14 KOAH hastası, kentteki hastanede tetkikleri yapıldıktan sonra Hititler döneminden itibaren tuz elde edilen ve Yer Altı Tuz Şehri olarak adlandırılan 5 bin yıllık mağaraya getirildi.