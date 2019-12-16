Tedavi için yüzmeye başladı 36 kez şampiyon oldu

Uyarıları beyinden kaslara ileten sinirlerde tahribata neden olan bir tür nörolojik bozukluk olan "Charcot Marie Tooth" hastalığı nedeniyle rehabilitasyon amaçlı yüzmeye başlayan Elif İldem, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk hedefliyor.
Dört yıl önce yüzmeye başlayan 24 yaşındaki İldem, katıldığı çeşitli yarışlarda 36'sı birincilik olmak üzere 60 madalya kazandı.
Üniversitede psikoloji bölümünü bitirmesinin ardından yüksek lisansına devam eden İldem, yüzmedeki başarılarına yenilerini eklemek için yoğun şekilde antrenmanlarını sürdürüyor.
İldem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeye doktorunun tavsiyesi üzerine başladığını anlattı.
Yüzmenin hastalığına iyi geldiğini belirten İldem, ''Bu sebeple yüzme sporuyla tanıştım. Yüzmeye ilk başladığım zaman rehabilite amaçlı yüzüyordum. Beni gören hocalar iyi yüzdüğümü söylediler. Beni yarışlara katılmam için motive ettiler. Böylece yüzmeye devam ettim.'' diye konuştu.
İldem, başarılı olmak için sürekli çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:
''Antrenmanlarıma devam ediyorum. Hastalığımın getirdiğini gerekçelerden dolayı yüzmenin yanında fizik tedavi de yapıyorum. Haftanın 6 günü çalışıyorum. Önümüzdeki 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na daha disiplinli ve motive şekilde hazırlanıyorum. Hedefim en iyi dereceyi yapıp madalya alarak bayrağı göndere çektirmek.''
Yüzmenin hayatını değiştirdiğini vurgulayan İldem, sporun kendisine psikolojik ve fiziksel anlamda katkı sağladığını söyledi.
İldem, yüzmeyle engellere bakış açısının da değiştiğini anlatarak, ''Herkesin farklı engelleri olmasına rağmen hayatlarını çok güzel şekilde sürdürebildiklerini gördüm. Bu beni olumlu yönde etkiledi. Ayrıca suda olup özgür hissetmek beni çok mutlu etti. Suyu çok seviyorum. Bu anlamda yüzmeyi, su sporlarını herkese öneriyorum.'' ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Paralimpik Branşlar Spor Koordinatörü Mehmet Fatih Kurt ise Elif'in engelleri aşan başarılı bir sporcu olduğunu ifade etti.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na yoğun şekilde hazırlandıklarını anlatan Kurt, ''Bu sene paralimpik kota aldı. Elif bizi oyunlarda başarılı şekilde temsil edecek. O çok azimli. Onun çok daha iyi dereceler elde edeceğine inanıyorum.'' şeklinde konuştu.