Tedavi için yüzmeye başladı 36 kez şampiyon oldu

İldem, yüzmeyle engellere bakış açısının da değiştiğini anlatarak, ''Herkesin farklı engelleri olmasına rağmen hayatlarını çok güzel şekilde sürdürebildiklerini gördüm. Bu beni olumlu yönde etkiledi. Ayrıca suda olup özgür hissetmek beni çok mutlu etti. Suyu çok seviyorum. Bu anlamda yüzmeyi, su sporlarını herkese öneriyorum.'' ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Paralimpik Branşlar Spor Koordinatörü Mehmet Fatih Kurt ise Elif'in engelleri aşan başarılı bir sporcu olduğunu ifade etti.



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na yoğun şekilde hazırlandıklarını anlatan Kurt, ''Bu sene paralimpik kota aldı. Elif bizi oyunlarda başarılı şekilde temsil edecek. O çok azimli. Onun çok daha iyi dereceler elde edeceğine inanıyorum.'' şeklinde konuştu.