Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor

Akciğer sağlığını korumak için dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzenini benimsemeniz gerekiyor. Sağlıklı akciğerler için meyve ve sebze tüketimi çok önemli. Özellikle kış ayları geldiğinde pazar tezgahında yer alan ve sıklıkla tüketilen bir meyve var ki yaprakları bile şifa deposu. Bu meyvenin yaprakları öksürüğü, balgamı kesiyor.

Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 1

Akciğer sağlığını korumak için günlük hayatınızda pek çok kurala dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıklı akciğerler için ve akciğer sağlığını korumak için sigara içmemeniz gerekiyor. Kirli ve tozlu ortamlarda da bulunmamanız, yaşadığınız alanı sürekli havalandırmanız gerekiyor.

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Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 2

Solunum egzersizleri yapmak da akciğer sağlığını iyileştiriyor. Tüm bunların yanı sıra beslenmeniz ve beslenme düzeninizde akciğer sağlığınız için önemli.

Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 3

Bağışıklığı güçlendirmek, vücudu hastalıklara karşı korumak için sebze ve meyvelerin gücünden faydalanmanız gerekiyor. Özellikle akciğeri güçlendirmek, öksürük, balgam gibi hastalıklardan kurtulmak için bazı meyveleri beslenme listenize hemen eklemelisiniz.

Kış mevsimi geldiğinde pazar tezgahında yerini alan ve sıklıkla tüketilen meyvelerden biri ayva.

Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 4

Güçlü bir şifa deposu olan ayva, akciğerleri temizlemesiyle de biliniyor. Özellikle öksürük, balgam, hırıltı gibi şikayeti olanlar bol bol ayva tüketiliyor

Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 5

Ayva kadar ayva yaprağı da sağlık açısından oldukça faydalı. Ayva yaprakları düzenli ve doğru tüketildiğinde akciğerin doğal ilacı olabiliyor.

Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 6

Ayvayı tüketirken çoğunlukla kabuğu soyuluyor ve yaprakları çöpe atılıyor. Ancak ayva kadar ayvanın yaprağı da vücut için şifa kaynağı.

Ayva yaprağı faydaları ile bağışıklığı güçlendiriyor, vücudu hastalıktan koruyor. Soğuk algınlığı, grip gibi problemlere karşı da çare oluyor.

Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 7

Düzenli tüketildiğinde kansızlık problemini ortadan kaldırıyor. Demir eksikliği yaşıyorsanız ayva yaprağının çayını hazırlayıp içebilirsiniz.

Ayva yaprağı cildi iyileştirecek kadar da etkili. Ayrıca ciltte kolajen akışını da iyileştirerek kırışıkları da önlüyor.

Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 8

Çay olarak tüketilen ayva yaprağı, yüksek tansiyon problemi için de birebir. Kan şekerini de dengede tutan bu çay, ani acıkmaların da önüne geçiyor.

Sindirim problemlerine karşı bitkisel bir çare olan ayva yaprağı çayı hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunların giderilmesinde de etkili.

Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 9


Ayva yaprağı çayı doğal ağrı kesici özellik gösteriyor. İlaç kullanmadan ağrıları gidermek için ayva yaprağı çayı içerek kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.

Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 10

Antioksidan özellik gösteren ayva yaprağı vücuda zarar veren maddeleri bünyeden kolayca uzaklaştırır. Ayrıca vücuttaki iltihapları da yok eder.

Hafif ekşi tadıyla severek tüketilen ayvanın yaprağı çöpe atılamayacak kadar faydalı...

  • Ayva yaprağı çayı, sindirim sistemine yardımcı olabilir. Özellikle mide bulantısı ve gaz sorunlarına karşı yatıştırıcı etkileri olabilir.
  • Antioksidanlar açısından zengindir. Bu maddeler serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.
  • Ayva yaprağında bulunan bazı bileşikler anti-inflamatuar özellikler gösterebilir. Bu, iltihaplı durumların hafifletilmesine yardımcı olabilir.
  • Çay, bağışıklık sistemini güçlendirebilecek bazı vitaminler ve mineraller içerebilir. Bu, vücudu enfeksiyonlara karşı koruma yeteneğini artırabilir.
  • Ayva yaprağı çayının ağız içindeki bakterilere karşı etkili olabileceği ve ağız sağlığını destekleyebileceği düşünülmektedir.
Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 11

AYVA YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ayva yaprağı çayının faydalarından yararlanmak isteyenler ‘Ayva yaprağı çayı nasıl yapılır?’ ‘Ayva yaprağı çayı nasıl demlenir’ gibi soruları sıklıkla arıyor. Aktarlarda da kolaylıkla bulunan ayva yaprağının çayını hazırlamak için bir demlikle su kaynatılır. İçine bir tutam ayva yaprağı eklenir. 5 dakika kısık ateşte kaynatılır ve demlenmeye bırakılır. Ilık bir şekilde isteğe bağlı olarak üzerine bir tatlı kaşığı bal eklenerek tüketilebilir.

Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 12

AYVA YAPRAĞI ÇAYI İÇMENİN ZARARI VAR MI?

Fazla miktarda tüketilen ayva yaprağı çayı yarardan çok zarar getirebilir. Bu nedenle kronik hastalığa sahip olup ilaç kullananlar, hamilelik ve emzirme döneminde olan kadınlar, kolesterolü olanlar ve alerjik reaksiyonu bulunan kişiler ayva yaprağı çayını tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalıdır. Aksi takdirde sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabilir.

Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 13

EV YAPIMI AYVA SUYU TARİFİ

Malzemeler

  • 4 ayva
  • 1, 5 litre su
  • 1 bardak şeker


Ayvaları yıkayıp çekirdeklerini çıkarıp küp küp doğruyoruz orta ateşteki geniş tencereye ilave ediyoruz
Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 14

Üzerine suyu ekleyip yumuşayıncaya kadar 30 dk kaynatıyoruz.

Şekeri ilave edip daha sonra ılımaya bırakıyoruz ılıyınca parçalayıcı mikserle karıştıra karıştıra ayran yoğunluğuna getiriyoruz.

Süzgeçten geçirip sürahiye boşaltıyoruz ve buzdolabında soğumaya bırakıyoruz.

Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor - 15

UYARI! Ayva yaprağını çay olarak tüketmeden önce ya da ayvayı beslenme listenize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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