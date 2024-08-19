Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor

Çay olarak tüketilen ayva yaprağı, yüksek tansiyon problemi için de birebir. Kan şekerini de dengede tutan bu çay, ani acıkmaların da önüne geçiyor.



Sindirim problemlerine karşı bitkisel bir çare olan ayva yaprağı çayı hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunların giderilmesinde de etkili.