Tek başına ecza deposu! Şifası yapraklarında: Akciğeri temizliyor, inatçı öksürüğü, balgamı söküp atıyor
Akciğer sağlığını korumak için dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzenini benimsemeniz gerekiyor. Sağlıklı akciğerler için meyve ve sebze tüketimi çok önemli. Özellikle kış ayları geldiğinde pazar tezgahında yer alan ve sıklıkla tüketilen bir meyve var ki yaprakları bile şifa deposu. Bu meyvenin yaprakları öksürüğü, balgamı kesiyor.
Akciğer sağlığını korumak için günlük hayatınızda pek çok kurala dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıklı akciğerler için ve akciğer sağlığını korumak için sigara içmemeniz gerekiyor. Kirli ve tozlu ortamlarda da bulunmamanız, yaşadığınız alanı sürekli havalandırmanız gerekiyor.