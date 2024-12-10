Tek dilimi gece boyu dinlendiriyor: Derin uykunun sırrı bu meyvede saklı!

Doktorlar, ortalama bir yetişkinin her gece yedi ila dokuz saat uykuya ihtiyacı olduğunu iddia ediyor. Ancak, bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır. İster uykuya dalmak ister derin uykuda kalmak olsun, hastalık, yaralanma, ilaç veya sadece günlük stres ve kaygı gibi faktörler uyku öncesi rutinlerimizi altüst ediyor olabilir. Neyse ki, araştırmalar gece ritüelimize belirli bir meyve ekleyerek uyku kalitemizi artırabileceğimizi gösteriyor.



