Tek kadavradan ikinci hayat: Alport sendromlu iki kardeş, böbrek nakliyle hayata bağlandı

Öcal, "O dönemde kardeşime de çok yardımcı oldum. Pozitif olması gerektiğini, bunların geçeceğini söyledim. Hep birbirimize destektik. Birlikte takıldık, hep pozitif olmaya çalıştık. Bir gün iyileşeceğimize inandığımız için sabırla bekledik." dedi.

Organlarını bağışlayan kişinin ailesine de vefat nedeniyle sabırlar dileyen Öcal, "Burada bize bebek gibi baktılar. Ben en çok su içmeyi özledim. Eve gittiğimde damacanayla su içmek istiyorum." diye konuştu.

Sezer Öcal ise ablasının ısrarıyla doktora gittiğinde ağabeyiyle aynı sendroma sahip olduğunu öğrendiğini söyledi.

Hastalığın önce hiç belirti vermediğine dikkati çeken Öcal, "Hep bekledim, beklediğimiz umut gerçekleşti. Nakil olduktan sonra her şey yeniden başladı. Çok iyi oldum. Artık nefessiz kalmıyorum, yorulmuyorum, ayaklarım şişmiyor. Su içmek de çok güzel bir şeymiş, 10 senedir güzel güzel su içemiyordum." diye konuştu.