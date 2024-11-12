Tek kadavradan ikinci hayat: Alport sendromlu iki kardeş, böbrek nakliyle hayata bağlandı
Genetik "alport sendromu" nedeniyle yıllardır diyalize giren iki kardeş, aynı anda tek kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlıklarına kavuştu.
İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan 33 yaşındaki Cüneyt ile 31 yaşındaki Sezer Öcal 20'li yaşlarından itibaren diyalizle tanıştı.
Önce ağabey Cüneyt Öcal, kasık fıtığı ameliyatı öncesi böbreklerinde sorun olduğunu öğrendi.
Genetik bir hastalık olan "alport sendromu" tanısından sonra başladığı ilaç tedavisi işe yaramayan ağabey, diyalize girmeyi reddetse de başka çaresi kalmadı.