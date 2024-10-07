Tek malzeme saç dökülmesini durdurmaya yetiyor: Saç köklerini besleyen ve kalınlaştıran doğal yöntem

Suyu süzün



Karışım soğuduktan sonra, katı parçacıkları çıkarmak için ince süzgeç veya tülbent kullanarak suyunu dökebilirsiniz.



Ekstra nem ve lezzet tercih ederseniz, birkaç damla limon suyu (bu, saç derinizin pH'ını dengelemesine ve parlaklık katmasına yardımcı olur) veya bir tatlı kaşığı bal (nem için) ekleyin.



Hint Bektaşi Üzümü suyunu bir buzdolabında saklayın ve bir hafta içinde tüketin. Kullanmadan önce Hint Bektaşi Üzümü suyunu tamamen soğutun.