Tek malzeme saç dökülmesini durdurmaya yetiyor: Saç köklerini besleyen ve kalınlaştıran doğal yöntem
Hint bektaşi üzümü yüzyıllardır alternatif tıp alanında kullanılıyor. Hint bektaşi üzümü, saçları güçlendirici özelliğiyle de biliniyor. Saç derisini besleyen ve saç köklerini güçlendiren Hint bektaşi üzümü, saçların erken beyazlamasını da önlüyor.
Sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak isteyenler doğal pek çok yöntem araştırıyor. Hint bektaşi üzümü, zengin içeriği sayesinde saç köklerine iyi geliyor ve içindeki temel yağ asitleriyle saçları güçlendiriyor. Peki, saçları güçlendirmek için Hint Bektaşi Üzümü nasıl hazırlanır?