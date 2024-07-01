Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin

Bazı insanlar ıspanağa alerjik olabilir ve bu da cilt döküntüsü, nefes darlığı ve diğer alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ispanak, E vitamini emilimini engelleyebilecek bir madde içerir. Bu nedenle, yüksek miktarda ıspanak tüketimi E vitamini eksikliğine yol açabilir.Ispanaktaki oksalatlar, kalsiyumun emilimini engelleyerek kalsiyum eksikliğine neden olabilir.