Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin
Sağlığınız için her yiyeceği taze olarak tüketmelisiniz. Bazen gıda israfını önlemek adına, kimi zaman ise yoğun iş temponuzun zaman kısıtlılığına neden olmasından dolayı bir gece önceden yemeklerinizi pişirip buzdolabında saklıyor ve ertesi gün ısıtıp tüketiyor olabilirsiniz. Ancak bu durum vücudunuz için tehlikeli olabilir. Çünkü bazı besinleri tekrar ısıtıp tüketmek vücudu zehirleyebiliyor. Uzmanlar bu konuda hassas ve özenli davranılmasının altını çizerken, bu besinler için sadece taze pişmiş olarak tüketilmesinin önemini vurguluyor.
Tekrar ısıtıldığında bazı besinlerin içinde bulunan bazı bakterilerin üremesi artabilir ve bu durum sağlık açısından risk oluşturabilir.