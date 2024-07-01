Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin

Sağlığınız için her yiyeceği taze olarak tüketmelisiniz. Bazen gıda israfını önlemek adına, kimi zaman ise yoğun iş temponuzun zaman kısıtlılığına neden olmasından dolayı bir gece önceden yemeklerinizi pişirip buzdolabında saklıyor ve ertesi gün ısıtıp tüketiyor olabilirsiniz. Ancak bu durum vücudunuz için tehlikeli olabilir. Çünkü bazı besinleri tekrar ısıtıp tüketmek vücudu zehirleyebiliyor. Uzmanlar bu konuda hassas ve özenli davranılmasının altını çizerken, bu besinler için sadece taze pişmiş olarak tüketilmesinin önemini vurguluyor.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 1

Tekrar ısıtıldığında bazı besinlerin içinde bulunan bazı bakterilerin üremesi artabilir ve bu durum sağlık açısından risk oluşturabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 2

İşte tekrar ısıtıldığında vücudu zehirleyebilecek bazı besinler:

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 3

YUMURTA

Yumurta bazlı yemekler, tekrar ısıtıldığında Salmonella riski taşıyabilir. Bu nedenle, yumurta içeren yemekleri tekrar ısıtırken dikkatli olmak önemlidir.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 4

KIRMIZI ET

Kırmızı et, uygun şekilde saklanmadığında ve pişirilmediğinde Clostridium perfringens gibi bakterilerin üremesi için uygun bir ortam olabilir.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 5

DENİZ ÜRÜNLERİ

Özellikle balık ve kabuklu deniz ürünleri, tekrar ısıtıldığında histamin üretimi artabilir ve bu da tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 6

ISPANAK

İnsan sağlığına sunduğu faydalarla vazgeçilmez bir besin olan ıspanak, kan pıhtılaşmasını önlüyor ve zengin lif içeriği sayesinde yüksek kalori alımına engel oluyor.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 7

Ancak ıspanağı ertesi gün yemek, zehirlenmeye sebep olabilir.Ispanak bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içeriyor. Bu nedenle besin değeri de oldukça yüksek.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 8

Ispanağın yeşil yaprakları, içerdiği A vitaminiyle göz sağlığı için son derece yararlı oluşuyla da öne çıkıyor.Ispanak sindirimi kolaylaştırır ve idrar söktürücüdür. Bu nedenle kilo vermede etkisi büyüktür.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 9


Çiğ olarak salatalarda tüketilen ıspanak zengin lif kaynağıdır. Bu sebze, iştahı bastıran proteinleri vücudunuza sokarak kalorilere veda etmenizi sağlar.Ispanak tüketimi sindirim sistemi sağlığını ve özellikle de mide sağlığını destekler.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 10

İçerdiği beta karoten ve C vitamini sayesinde serbest radikallerin zarar verdiği kolon hücrelerini korumaya da yardımcı olur.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 11


Aşırı tüketildiğinde vücuttaki enzimleme oranını artırarak asitlenmeye neden olan ıspanak, zehirlenmeye yol açar.Bunun yanı sıra gaz sıkışmasına ve karın şişkinliğine de neden olabilir. Ayrıca bağırsakların fonksiyonunu hızlandırarak ishal yapma ihtimali de söz konusu.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 12

Ispanağın içerisinde bulunan nitrat; nitrojenin katılaşmasıyla doğal olarak oluşan ve suda eriyen bir bileşendir. Bu bileşen, ıspanak yemeği iki kereden fazla ısıtıldığında nitrite dönüşür.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 13


Nitrit ise besin zehirlenmesine neden olabilecek bir bileşen olmasıyla bilinir. Bu nedenle, ıspanak yemeğinin yapıldıktan sonra en fazla iki gün buzdolabında saklanması ve iki kereden fazla ısıtılmaması öneriliyor.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 14

Bazı insanlar ıspanağa alerjik olabilir ve bu da cilt döküntüsü, nefes darlığı ve diğer alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ispanak, E vitamini emilimini engelleyebilecek bir madde içerir. Bu nedenle, yüksek miktarda ıspanak tüketimi E vitamini eksikliğine yol açabilir.Ispanaktaki oksalatlar, kalsiyumun emilimini engelleyerek kalsiyum eksikliğine neden olabilir.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 15

PATATES

Patates, oda sıcaklığında soğumasına izin verilirse tehlikeli olabilir. Ilık hava ‘botilizm’ denilen bir tür bakterinin oluşmasını sağlar.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 16

Botilizm mikrodalga fırında ısıtıldığında bile ölmeyen güçlü bir bakteridir. Bu nedenle patatesli yemekler servis edildikten sonra soğuması için hemen buzdolabına kaldırılmalıdır.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 17

PİRİNÇ

Normalde pirinç zararlı olmayan bir gıdadır. Yalnız kötü koşullarda saklanması tehlikeli olabilir. Yaptığınız pilav oda sıcaklığında bir saatten fazla durduğunda üstünde zararlı bakteriler oluşmaya başlar.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 18

Bu nedenle servis yaptıktan sonra hava geçirmeyen bir kaba koyup buzdolabında saklanmalıdır. Bu şekilde tutulan pilav sağlıklı bir şekilde yeniden ısıtılabilir.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 19

TAVUK

Tavuk yeniden ısıtıldığında kötü reaksiyon gösteren proteinlere sahiptir.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 20

Soğuk tavuk ısıtılınca protein kompozisyonu değişir ve sindirim sorunlarına yol açabilir.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 21

Eğer tavuğu yeniden ısıtacaksanız her tarafının iyice ısındığına emin olun.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 22

Tavuk dumanı tütecek kadar yoğun bir sıcaklığa ulaşmalıdır.

Tekrar ısıtıldığında vücudu zehirliyor! Herkes bu hatayı yapıyor, buzdolabına koyduktan sonra ısıtıp yemeyin - 23

Dilerseniz hiç risk almayıp kalan tavuğu salata veya soğuk sandviçte ısıtmadan kullanabilirsiniz.

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