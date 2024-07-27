Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın

Günler öncesinden hazırladığınız besinleri buzdolabına koyduktan sonra tekrar ısıtıp tüketmek son derece pratik gelebilir. Ancak bazı besinleri tekrar tekrar ısıtıp tüketmek sağlığınız açısından riski olabilir. Özellikle yiyecekler uzun süre oda sıcaklığında bırakıldığında veya doğru şekilde buzdolabında saklanmadığında bu tehlike daha da artıyor. Çünkü doğru saklanmayan ve yeniden ısıtılan bu besinler bazı bakterilerin yayılmasına neden olabiliyor.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 1

Yaptığınız yemekeleri bir gün sonra ısıtıp tüketmek son derece pratik gelebilir. Ancak bazı yiyecekler tekrar ısıtıldığında vücut sağlığını bozabiliyor hatta zehirlenmenize yol açabiliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 2

Neredeyse herkes yaptığı yemekleri bir gün sonra da ısıtıp tekrar tüketiyor. Ancak bunu yaparken dikkatli olmak gerekiyor.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 3

Yiyecekler doğru bir şekilde saklanmazsa veya yeterince ısıtılmazsa, zararlı bakteriler üreyebilir. Özellikle yiyecekler uzun süre oda sıcaklığında bırakıldığında veya doğru şekilde buzdolabında saklanmadığında bu risk artar.

Yemekleri tekrar tekrar ısıtmak, bazı besin değerlerinin azalmasına neden olabilir. Örneğin, vitaminler ve mineraller ısıya duyarlıdır ve fazla ısıtma bu değerleri etkileyebilir.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 4

Özellikle bazı yiyecekler, örneğin pirinç, yanlış saklandığında toksinler üretebilir. Pişirilmiş pirinç uzun süre oda sıcaklığında bırakıldığında, Bacillus cereus adlı bakterinin sporları toksin üretebilir.

İşte tekrar ısıtıldığında sağlığı ciddi anlamda tehdit eden yiyeceklerden bazıları...

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 5

YUMURTA

Yumurtaları veya yumurta içeren yemekleri asla iki saatten fazla buzdolabından çıkarmamalısınız. Aynı şekilde soğumuş yumurtaları da kesinlikle ısıtmamalısınız.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 6

Salmonella gibi bakteriler yumurtalı yemeklerde hızla çoğalarak ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilir.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 7

PATATES

Pişmiş patatesler oda sıcaklığında çok uzun süre soğumaya bırakılırsa üzerine botulizme, yani gıda zehirlenmesine neden olan bakteriler üreyebilir. Bu durum patates severleri üzebilir.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 8

Ancak patatesi taze olarak tüketmek gerekiyor. Isıtıp tüketilen patatesler vücut için oldukça zararlı.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 9

PİLAV

Pilav da vücudu kolay zehirleyebilen besinler arasında yer alıyor. Pilavın vücuda zarar oluşturmaması için pişirdiktekn hemen sonra tüketilmesi gerekiyor.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 10

Pilavın içinde oluşabilen ve Bacillus cereus adı verilen bir bakteri var. Bu bakterinin sporları hem zararlı hem de ısıya dayanıklıdır. Bu nedenle pilav yaptıktan sonra uzun süre oda sıcaklığında bekletmeden bir an önce yiyin.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 11

MANTAR

Mantar tekrar ısıtıldığında vücudunuzun zehirlenmesin yol açabilir. Avrupa Gıda Bilgi Konseyi’ne göre mantarlar, enzimler ve mikroorganizmalar tarafından kolayca yok edilebilen proteinlere sahiptir. 

Bu nedenle uygun koşullarda muhafaza edilmezse mantarlar hızla bozulabilir ve yeniden ısıtıldıktan sonra mide rahatsızlığına neden olabilir.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 12

TAVUK

Tavuk da tekrar ısıtıldığında vücut için zehirli olan gıdalar arasında yer alıyor.Bu yiyecek kesin olarak gıda zehirlenmesine yol açmasa da dikkatli olmak gerek.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 13

Uzmanlara göre, bakterilerden kurtulmak için tavuğu en az 80 derece ısıtmak gerekir. Eğer bu ayarı yapamıyorsanız tavuğu tekrar ısıtarak tüketmeyin. Çünkü zehirlenebilirsiniz.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 14

ISPANAK

Ispanağın içerisinde bulunan nitrat; nitrojenin katılaşmasıyla doğal olarak oluşan ve suda eriyen bir bileşendir. Bu bileşen, ıspanak yemeği iki kereden fazla ısıtıldığında nitrite dönüşür.

Nitrit ise besin zehirlenmesine neden olabilecek bir bileşen olmasıyla bilinir. Bu nedenle, ıspanak yemeğinin yapıldıktan sonra en fazla iki gün buzdolabında saklanması ve iki kereden fazla ısıtılmaması öneriliyor.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 15

Bazı insanlar ıspanağa alerjik olabilir ve bu da cilt döküntüsü, nefes darlığı ve diğer alerjik reaksiyonlara neden olabilir

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 16

Ispanak, E vitamini emilimini engelleyebilecek bir madde içerir. Bu nedenle, yüksek miktarda ıspanak tüketimi E vitamini eksikliğine yol açabilir.

Ispanaktaki oksalatlar, kalsiyumun emilimini engelleyerek kalsiyum eksikliğine neden olabilir.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 17

YEMEKLERİ GÜVENLİ ISITMA YÖNTEMLER

Pişirilmiş yemekleri buzdolabında 2 saat içinde soğutun ve 3-4 gün içinde tüketin. Uzun süre saklayacaksanız, dondurucuya koyun ve genellikle 3 ay içinde tüketin.

Yemekleri tekrar ısıtırken, her tarafının eşit şekilde ısındığından emin olun. Mikrodalga fırın kullanıyorsanız, yemeği karıştırarak ve kapaklı bir kapta ısıtarak daha iyi sonuç alabilirsiniz. Fırın veya ocak kullanırken de yemekleri sık sık karıştırmak faydalı olabilir.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 18

Yemeklerin iç sıcaklığının en az 74°C (165°F) olduğundan emin olun. Bu, bakterilerin öldüğünden emin olmanızı sağlar.

Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın - 19

Aynı yemeği birden fazla kez tekrar ısıtmak, hem besin değerini düşürebilir hem de gıda güvenliği risklerini artırabilir. Genellikle yemekleri yalnızca bir kez tekrar ısıtmak daha iyidir.

Bu kurallara uyarak yemeklerinizi hem güvenli hem de lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz.

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