Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın
Günler öncesinden hazırladığınız besinleri buzdolabına koyduktan sonra tekrar ısıtıp tüketmek son derece pratik gelebilir. Ancak bazı besinleri tekrar tekrar ısıtıp tüketmek sağlığınız açısından riski olabilir. Özellikle yiyecekler uzun süre oda sıcaklığında bırakıldığında veya doğru şekilde buzdolabında saklanmadığında bu tehlike daha da artıyor. Çünkü doğru saklanmayan ve yeniden ısıtılan bu besinler bazı bakterilerin yayılmasına neden olabiliyor.
Yaptığınız yemekeleri bir gün sonra ısıtıp tüketmek son derece pratik gelebilir. Ancak bazı yiyecekler tekrar ısıtıldığında vücut sağlığını bozabiliyor hatta zehirlenmenize yol açabiliyor.