Tekrar ısıtıldığında zehre dönüşüyor! Yıllardır aynı hatayı yapıyormuşuz, sofranıza 1 tabak bile koymayın

ISPANAK

Ispanağın içerisinde bulunan nitrat; nitrojenin katılaşmasıyla doğal olarak oluşan ve suda eriyen bir bileşendir. Bu bileşen, ıspanak yemeği iki kereden fazla ısıtıldığında nitrite dönüşür.



Nitrit ise besin zehirlenmesine neden olabilecek bir bileşen olmasıyla bilinir. Bu nedenle, ıspanak yemeğinin yapıldıktan sonra en fazla iki gün buzdolabında saklanması ve iki kereden fazla ısıtılmaması öneriliyor.