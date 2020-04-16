Telefonu olmayan nasıl maske alacak? (7 soruda ücretsiz dağıtım)

195 MİLYON DAĞITILDI

Şimdiye kadar kaç kişiye ne kadar maske ulaştı?

Dün itibarıyla 39 milyon kişiye kod gitti ve 195 milyon maske dağıtımı yapıldı.

HER HAFTA 5'ER ADET

Maske dağıtımı devam edecek mi?

Evet her hafta 5 tane olmak üzere peyderpey maske dağıtımı devam edecek.