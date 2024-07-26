Telefonu tutuş şeklinize dikkat! Gizli özelliklerinizi açığa çıkarıyor
İnsanların telefonlarını tutuş şekilleri, dikkatli olma seviyelerinden iyimserliklerine kadar kişiliklerinin gizli yönlerini ortaya çıkarabilir. Telefon tutma stilleri ile kişilik özellikleri arasındaki bu ilişki, kişilerin ilgi alanlarını, davranışlarını, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için farklı kavrama yöntemleri araştırıldı.
"Telefonunuzu tek elle tutarken bir baş parmağınızı kullanmanız ne anlama geliyor?" şeklindeki belirli ayrıntı, "Telefonunuzu tek elle tutarken aynı elinizin bir baş parmağını kullanıyorsanız, kişilik özellikleriniz kaygısız bir ruhu temsil eden, iyimserlik ve özgüvenle dolu biri olduğunuzu ortaya koyuyor." Telefonunuzu tutmak sizin hakkınızda ne söylüyor?