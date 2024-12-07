Tereyağı faydalı mı, zararlı mı? Meğer böyle bir etkisi varmış
Mutfaklarda sıkça kullanılan yağlar arasında tereyağı yer alıyor. Tereyağı faydalı mı, zararlı mı? sorusu yıllardır en çok tartışılan konuların başında geliyor. Tereyağ tüketimi sağlık için son derece ciddi faydalar sağlıyor. Ancak aşırı tereyağı tüketimi bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. İşte tereyağı tüketimiyle ilgili bilmeniz gerekenler.
Tereyağı, insanların inek koyun gibi hayvanları evcilleştirmesi ile ortaya çıkan muhteşem bir lezzettir. Ülkemizde özellikle hamur işleri, tatlılar ve pilavların yapımında kullanılan tereyağı sabah kahvaltılarının ve tavada yumurtanın vazgeçilmezidir.