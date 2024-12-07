Tereyağı faydalı mı, zararlı mı? Meğer böyle bir etkisi varmış

PROF. DR. CANAN KARATAY'IN FAVORİ GIDASI

Prof. Dr. Canan Karatay, tereyağının sağlık için faydalı bir besin olduğunu sık sık vurgulayan isimlerden biri. Ona göre, özellikle doğal ve katkısız tereyağ, insan sağlığına olumlu katkılar sağlıyor.



Karatay, tereyağının kolesterolü artırdığı yönündeki iddialara karşı çıkarak, “Tereyağı, doğal bir enerji kaynağıdır ve vücut için faydalı yağ asitleri içerir” diyor. Tereyağının içerdiği vitaminlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve beyin sağlığına katkıda bulunduğunu belirten Karatay, doğru miktarda tüketildiğinde kilo vermeye bile yardımcı olabileceğini öne sürüyor.