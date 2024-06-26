Tetkik amaçlı görüntüleme işlemlerinde onaylı randevu dönemi: 7 soruda yeni dönem

NE ZAMAN UYGULAMAYA GİRECEK?

"Tetkik Amaçlı Görüntüleme İşlemlerinde Onaylı Randevu Sistemi" nedir ve ne zaman uygulamaya girecek?

Tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için hastane imkanlarının daha verimli kullanılmasını sağlayan, randevusuna gelememe durumu söz konusu olan hastaların erken bir zamanda randevularının iptal edilmesiyle boş kalan kapasitenin diğer hastalar için kullanılmasını sağlayacak olan kuralları içeren yeni bir düzenlemedir.

Bu kurallar, 24 Haziran Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.

Ciddi bir kaynak israfına neden olan, hastaların farklı hastanelerde aynı şikayetle ilgili görüntüleme işlemi yaptırmak zorunda kalması bu düzenleme kapsamında çözüme kavuşturuluyor. Hastanın bir hastanede yaptırdığı tetkik amaçlı görüntüleme işlemi diğer hastanelerde görüntülenebilecek, böylece mükerrer tetkiklerin ve israfın önüne geçilecek.