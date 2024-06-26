Tetkik amaçlı görüntüleme işlemlerinde onaylı randevu dönemi: 7 soruda yeni dönem
Onaylı randevu sistemi muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de devreye girdi. Sadece muayene için değil, tetkikler için de hastanın onay vermesi gerekecek. İşte 7 soruda tetkik amaçlı görüntüleme İşlemlerinde onaylı randevu dönemi...
Sağlık Bakanlığı tarafındna hastanelerde başlatılan Onaylı Randevu Sisteminin kapsamı genişletildi. sistem artık sadece maueyene için değil tetkik amaçlı görüntüleme işlemlerinde de kullanılacak. Peki, tetkiklerde onaylı randevu dönemi nasıl işleyecek? İşte 7 soruda Tetkik Amaçlı Görüntüleme İşlemlerinde Onaylı Randevu Dönemi...