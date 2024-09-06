Tezgahlara geldiği gibi tükeniyor! Tadı kiviye benziyor, kanı temizleyen meyve

Batman'ın Gercüş ilçesinde Cefan kavununda yaşanan bolluk çiftçileri sevindirdi. Cefan kavunu Gercüş ilçesinde tezgahlara geldiği gibi tükeniyor. Çiftçiler sabahın erken saatlerinde kalkıp tarlada Cefan kavununu toplayıp traktörlerle kavun üreticilerine yetiştirmeye çalışıyor. Kavunun vücut sağlığına pek çok yararı bulunuyor.

Tezgahlara geldiği gibi tükeniyor! Tadı kiviye benziyor, kanı temizleyen meyve - 1

Yaz mevsiminde en çok tüketilen meyvelerin başını çeken Cefan kavunu, tarlada kavun üreticileri tarafından satın alınıyor. Bu mevsimin en çok satılanların başında Cefan kavunu geldiği belirtildi. Kivi tadında olması kavuna ilgiyi daha da arttırıyor. Diğer kavun çeşitlerine göre de ucuz olan Cefan kavunu tezgahlarda kısa sürede tüketiliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Tezgahlara geldiği gibi tükeniyor! Tadı kiviye benziyor, kanı temizleyen meyve - 2

Kivi tadını aratmayan kavuna talebin fazla olduğunu belirten çiftçilerden Mehmet Bilkaya "Bu sene kavunlar çok iyi Allah'a şükürler olsun bu sene bereketli bir yıl, hem çiftçilerin yüzü güldü, hem de kavun ticareti yapanların yüzü güldü.

Tezgahlara geldiği gibi tükeniyor! Tadı kiviye benziyor, kanı temizleyen meyve - 3

Bu kavun mayhoş tadında, çok güzel sağlam ve organik bir üründür. Türkiye'nin her yerine gidiyor bu kavunlar. Avrupa ülkelerine kadar gidiyor. Bunlar insan sağlığına çok iyi geliyor, kanı bile temizliyor" dedi.

Tezgahlara geldiği gibi tükeniyor! Tadı kiviye benziyor, kanı temizleyen meyve - 4

Rıdvan Korkut ise "Bu Cefan kavunu diğer kavunlardan hem daha dayanıklı hem de daha lezzetli olduğu için Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Bunlar Avrupa ülkelerine bile gidiyor. Ekşimsi bir lezzeti var bu kavunların, bu yüzen herkes bunları tercih ediyor ve bunlar daha fazla satılan ürün olduğu için bizde artık bu Cefan kavunlarını ekiyoruz" diye konuştu.

Tezgahlara geldiği gibi tükeniyor! Tadı kiviye benziyor, kanı temizleyen meyve - 5

KAVUNUN VÜCUDA FAYDALARI

Yaz aylarının besleyici ve lezzetli meyvelerinden biri olan kavunun faydaları da saymakla bitmiyor. Kavun yüzde 90 su içeriğiyle susuzluğu gidermeye yardımcı oluyor.

A vitamini, C vitamini ve potasyum açısından zengin olan kavun göz sağlığına da iyi geliyor. vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve potasyum kalp sağlığına destek sağlar. Kavun, az miktarda da olsa vitamin A içerir. Vitamin A, retina sağlığı için önemlidir ve gece görüşünü destekler.

Tezgahlara geldiği gibi tükeniyor! Tadı kiviye benziyor, kanı temizleyen meyve - 6

Sindirim sistemini destekleyen kavun bağırsak hareketlerini de düzenliyor. Kabızlığı önlemeye yardımcı oluyor.

Kavun içindeki yüksek C vitamini sayesinde cildin nemini korumasına yardımcı oluyor ve yaşlanma belirtilerini de azaltıyor. Potasyum açısından zengin olan kavun, vücuttaki tuz dengesini sağlamaya yardımcı olabilir ve hipertansiyon riskini azaltabilir.

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