The Lancet: Covid-19 ABD laboratuvarından sızmış olabilir

Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırmaları Merkezi Profesörü David Robertson ise “Böyle önemli bir konuda daha fazla yanlış bilgiye katkıda bulunma potansiyeline sahip böylesine etkili bir raporu görmek gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Doğal kökenler tarafında, örneğin ilgili ara türler e ilişkin çeşitli kanıtların olduğu doğru, ancak bu, ABD laboratuvarlarının dahil olduğu vahşi spekülasyonların herhangi bir temeli olduğu anlamına gelmiyor” dedi.