Tıbbi bitkinin kilosu 200 lira! Türkiye'de değeri bilinmiyor ama dünyanın süper meyvesi
Kırıkkale'de ilk kez yetiştirilen ve dünyada "süper meyve" olarak tanının aronya hasadına başlandı. Tıbbi bitki sınıfında olan aronyanın kilosu ise 200 liradan satılıyor. Aronya tüketmenin sağlığa ciddi faydaları bulunuyor. Aronya, vitamin ve antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve özellikle kalp sağlığını destekliyor.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde çiftçilik yapan Haydar Gümüşbaş, ilk kez yetiştirdiği aronyanın hasadına başladı.