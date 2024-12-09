Tifo süper bakterisine karşı küresel alarm: İlaç direnci artıyor!

DİRENÇLİ BAKTERİLER HIZLA YAYILIYOR

2022'de yapılan bir çalışma, 2014-2019 yılları arasında Nepal, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'dan toplanan 3 bin 489 tifo suşunun genomlarını inceledi.

Çalışmada, yaygın ilaca dirençli (XDR) Typhi vakalarında çarpıcı bir artış tespit edildi. Bu bakteriler, yalnızca geleneksel antibiyotiklere değil, aynı zamanda florokinolonlar ve üçüncü kuşak sefalosporinler gibi daha yeni antibiyotiklere de direnç kazanmış durumda.