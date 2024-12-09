Tifo süper bakterisine karşı küresel alarm: İlaç direnci artıyor!
Modern tıp sayesinde birçok hastalık kontrol altına alınmış olsa da, tifo gibi kadim tehditler hala insan sağlığı için ciddi riskler oluşturuyor. Tifo, gelişmiş ülkelerde nadiren görülse de, özellikle Güney Asya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaygın bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Dahası, son yıllarda ortaya çıkan ilaca dirençli bakteriler, bu hastalığı tedavi etmeyi giderek daha zor hale getiriyor.
Modern tıp sayesinde birçok hastalık kontrol altına alınmış olsa da, tifo gibi kadim tehditler hala insan sağlığı için ciddi riskler oluşturuyor.