Tıkalı atardamarın belirtisi: Ellerde veya kollarda görülüyor
Tıkalı atardamarlar genellikle felç veya kalp kriziyle ilişkilendirilir, ancak farklı şekillerde ortaya çıkabilirler. Bu atardamarlar daraldığında veya tıkandığında, durum kritik hale gelmeden çok önce, alışılmadık bir şekilde ellerde bazı belirtiler görülmeye başlayabilir.
Kollardaki veya ellerdeki kan akışı azalırsa, dokular ihtiyaç duydukları yeterli oksijen ve besini alamaz. Zamanla bu durum hafif uyuşukluktan ciddi sağlık sorunlarına kadar kötüleşebilir.
İşte tıkalı veya daralmış atardamarlara işaret edebilecek, en çok gözden kaçan beş uyarı işareti.