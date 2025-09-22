Tıkalı atardamarın belirtisi: Ellerde veya kollarda görülüyor

Tıkalı atardamarlar genellikle felç veya kalp kriziyle ilişkilendirilir, ancak farklı şekillerde ortaya çıkabilirler. Bu atardamarlar daraldığında veya tıkandığında, durum kritik hale gelmeden çok önce, alışılmadık bir şekilde ellerde bazı belirtiler görülmeye başlayabilir.

Tıkalı atardamarın belirtisi: Ellerde veya kollarda görülüyor - 1

Kollardaki veya ellerdeki kan akışı azalırsa, dokular ihtiyaç duydukları yeterli oksijen ve besini alamaz. Zamanla bu durum hafif uyuşukluktan ciddi sağlık sorunlarına kadar kötüleşebilir.

İşte tıkalı veya daralmış atardamarlara işaret edebilecek, en çok gözden kaçan beş uyarı işareti.

SAĞLIK HABERLERİ

Tıkalı atardamarın belirtisi: Ellerde veya kollarda görülüyor - 2

ŞİDDETLİ EL AĞRISI

Bir elde aniden oluşan keskin ağrı, kan pıhtısı veya tıkalı bir atardamarın habercisi olabilir. Bu tür ağrı keskin, derin veya bazen dayanılmaz olabilir; genellikle tek bir eli etkiler ve kan akışının aniden kesildiği bir tıbbi durum olan kritik uzuv iskemisinin bir işareti olabilir.

Yoğun ağrının yanı sıra, eldeki sinirler aniden oksijensiz kaldığı için uyuşma veya karıncalanma hissi de yaşanabilir. Bu durum periferik atardamar hastalığında daha az yaygın olsa da, atardamar hastalığı kritik bir aşamaya ilerlediğinde ortaya çıkabilir.

Tıkalı atardamarın belirtisi: Ellerde veya kollarda görülüyor - 3

PARMAKLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ

Azalan kan akışı genellikle cilt renginde, özellikle de parmaklarda değişikliklere yol açabilir. Kısıtlamanın ciddiyetine bağlı olarak parmakların mavi, beyaz veya morumsu bir renk aldığını fark edebilirsiniz. Ancak bunlar soğuk veya stresle de tetiklenebilir. Bu, Akrosiyanoz olarak bilinen bir tür periferik arter hastalığıdır .

Tıkalı atardamarın belirtisi: Ellerde veya kollarda görülüyor - 4

KOL KRAMPLARI

Tıbbi olarak topallama olarak bilinen bu durum, ön kol ve kollara kan sağlayan atardamarlar daraldığında veya tıkandığında bu bölgeleri etkileyebilir.

Kollarımızdaki atardamarlar, atardamar duvarlarında plak birikmesi olan ateroskleroz nedeniyle kısmen tıkandığında, kaslar aktiviteler sırasında yeterli oksijen açısından zengin kan alamaz. Yorgun, ağır veya kramplı hissedebilirler! Bu, periferik atardamar hastalığının üst ekstremiteleri etkilediğinin bir göstergesi olabilir.

Tıkalı atardamarın belirtisi: Ellerde veya kollarda görülüyor - 5

GEÇ UZAYAN TIRNAKLAR

Periferik arter hastalığı, damarlara giden kan akışının zayıf olmasından kaynaklanır ve bu zayıf kan akışı kötüleştiğinde, ilaçlar tırnaklar ve cilt de dahil olmak üzere doku sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu durum, tırnakların yavaş uzamasına veya kırılgan hale gelmesine neden olabilir. Daha ileri vakalarda tırnak büyümesi tamamen durabilir ve tırnaklar renksiz ve sağlıksız görünmeye başlayabilir.

Tıkalı atardamarın belirtisi: Ellerde veya kollarda görülüyor - 6

KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ

Üst ekstremite PAD'de, uzun süreli kan yetersizliği nedeniyle ellerde veya kollarda kas güçsüzlüğü kademeli olarak ortaya çıkabilir. Bu durum, kavrama gücünün zayıflamasına, temel görevler sırasında el yorgunluğuna ve daha ileri vakalarda el veya ön kolda kas atrofisine (küçülmesine) yol açar.

Bu belirtiler varsa mutlaka bir uzmana danışın. Sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek gibi birkaç yaşam tarzı değişikliği uygulayın. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER