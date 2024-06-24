Tıp tarihinde bir ilk! Epilepsi hastası çocuk kafasına yerleştirilen cihazla iyileşti

Tıp dünyasından heyecan verici bir haber var sırada. İngiltere'de 13 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, kafatasına yerleştirilen cihaz sayesinde nöbetlerden büyük oranda kurtuldu. Bilim insanları tarihte ilk kez kullanılan cihazın uzun vadeli etkilerini araştırıyor.

Tıp tarihinde bir ilk! Epilepsi hastası çocuk kafasına yerleştirilen cihazla iyileşti - 1

İngiltere'de tıp tarihinde bir ilk gerçekleşti. Londra yaşayan 13 yaşındaki çocuğun epilepsi nöbetleri, kafatasına yerleştirilen elektronik cihazla kontrol altına alındı.

3 yaşından beri tedaviye dirençli bir epilepsi türüne sahip olan "Oran Knowlson", günde 20 ile 100 arasında nöbet geçiriyordu.

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Tıp tarihinde bir ilk! Epilepsi hastası çocuk kafasına yerleştirilen cihazla iyileşti - 2

Geçen yıl Ekim ayında 8 saatlik bir ameliyatla beynine iki adet elektrot yerleştirildi. Elektrik sinyallerini üreten cihaz ise çocuğun kafatasına sabitlendi. İngiliz beyin cerrahları, elektriksel uyarımla, beyinde epilepsiye yol açan anormal sinyalleri engellemeyi başardıklarını söylüyor.

Tıp tarihinde bir ilk! Epilepsi hastası çocuk kafasına yerleştirilen cihazla iyileşti - 3

Otizim ve hiperaktivite bozukluğu da olan Oran, kafasına yerleştirilen nörostimülatör sayesinde epilepsi nöbetlerinden büyük ölçüde kurtuldu.

Tıp tarihinde bir ilk! Epilepsi hastası çocuk kafasına yerleştirilen cihazla iyileşti - 4

Kibrit kutusu büyüklüğünde ve yaklaşık yarım santimetre kalınığındaki cihaz kablosuz olarak şarj edilebiliyor. 7 aylık süreçte Epilepsi nöbetlerini yüzde 80 oranında azalttığı ifade ediliyor.

Tıp tarihinde bir ilk! Epilepsi hastası çocuk kafasına yerleştirilen cihazla iyileşti - 5

Picostim adlı cihaz geçen yıl Parkinson hastalarının da tedavisinde kullanılmıştı. Cihazın uzun vadeli etkilerini test eden bilim insanları gelecekte epilepsi nöbetlerinin tarihe karışabileceğini söylüyor.

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