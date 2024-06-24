Tıp tarihinde bir ilk! Epilepsi hastası çocuk kafasına yerleştirilen cihazla iyileşti

İngiltere'de tıp tarihinde bir ilk gerçekleşti. Londra yaşayan 13 yaşındaki çocuğun epilepsi nöbetleri, kafatasına yerleştirilen elektronik cihazla kontrol altına alındı.



3 yaşından beri tedaviye dirençli bir epilepsi türüne sahip olan "Oran Knowlson", günde 20 ile 100 arasında nöbet geçiriyordu.