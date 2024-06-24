Tıp tarihinde bir ilk! Epilepsi hastası çocuk kafasına yerleştirilen cihazla iyileşti
Tıp dünyasından heyecan verici bir haber var sırada. İngiltere'de 13 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, kafatasına yerleştirilen cihaz sayesinde nöbetlerden büyük oranda kurtuldu. Bilim insanları tarihte ilk kez kullanılan cihazın uzun vadeli etkilerini araştırıyor.
İngiltere'de tıp tarihinde bir ilk gerçekleşti. Londra yaşayan 13 yaşındaki çocuğun epilepsi nöbetleri, kafatasına yerleştirilen elektronik cihazla kontrol altına alındı.
3 yaşından beri tedaviye dirençli bir epilepsi türüne sahip olan "Oran Knowlson", günde 20 ile 100 arasında nöbet geçiriyordu.