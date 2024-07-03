Tırnağınızda beyaz lekeler varsa zaman kaybetmeyin! Hemen doktora koşun, bu hastalığın habercisiymiş

Tırnaklarda ortaya çıkan beyaz lekeler genellikle çok ciddiye alınmaz. Ancak tırnaklarınızdaki bu beyaz lekeler sandığınızdan çok daha ciddi sorunlara yol açabilir.

Çünkü yapılan bazı araştırmalar tırnaklardaki bu beyaz lekelerin bazı hastalıkların habercisi olduğunu söylüyor.