Tırnağınızdaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi: Zaman kaybetmeden doktora koşun

Tırnaklaradaki beyaz lekeler oldukça yaygın görülür ve fazla ciddiye alınmaz. Ancak bu beyaz lekeler sağlığınızla ilgili ciddi sinyaller veriyor olabilir. Tırnaklarınızda bu beyaz lekelerden varsa vakit kaybetmeden bir uzmana danışın.

Tırnağınızdaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi: Zaman kaybetmeden doktora koşun - 1

Tırnaklardaki beyaz lekeler her yaştan insanda ortaya çıkabilir. Genellikle fazla önemsenmeyen bu beyaz lekeler bazı sağlık sorunlarının işareti olabilir.

Zararsız olarak görülen bu beyaz lekeler, kalıcı hale geldiğinde daha ciddi bir sorununun belirtisi olabilir.

Tırnaklarda beyaz lekeler genellikle "leukonychia" olarak adlandırılır ve çeşitli nedenlere bağlı olabilir.

Tırnak yüzeyine darbe veya travma sonrasında, tırnak altında hava birikmesiyle oluşabilir.Özellikle çinko ve kalsiyum eksikliği, tırnaklarda beyaz lekelere neden olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Tırnağınızdaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi: Zaman kaybetmeden doktora koşun - 2

Tırnak mantarı veya başka enfeksiyonlar, tırnak plakasında beyaz lekelerin oluşmasına yol açabilir. Agresif kimyasallar veya temizlik maddeleri tırnak yüzeyini etkileyebilir ve beyaz lekelerin oluşumuna neden olabilir.

Nadir durumlarda, tırnaklarda beyaz lekeler ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir, ancak genellikle diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkar.

Tırnağınızdaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi: Zaman kaybetmeden doktora koşun - 3

Genellikle tırnaktaki beyaz lekelerin vitamin eksikliğinden kaynaklı olduğu düşünülür. Ancak durum yalnızca bundan ibaret değil! Mantar enfeksiyonu dahil pek çok neden tırnaklarda beyaz lekeye sebep olabiliyor.

Eğer tırnaklarınızda beyaz lekeler varsa mutlaka bir uzmana danışın. Çünkü bu beyaz lekeler daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Tırnağınızdaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi: Zaman kaybetmeden doktora koşun - 4

TIRNAKLARDAKİ KALINLAŞMAYA DİKKAT!

Egzama ve sedef hastalığı genellikle cilt hastalığı olarak bilinir Ancak tırnaklarınızdaki beyazlığın sebebi bu olabilir. Tırnakta sedef hastalığı, tırnakta çukurlaşma, çıkıntılar, kalınlaşma ve renk değişikliği de yapabiliyor. Egzama ise, tırnaklarda renk solması, çıkıntılar, kalınlaşma ve çukurlaşma gibi belirtilere sebep olabiliyor.

Tırnağınızdaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi: Zaman kaybetmeden doktora koşun - 5

DAR AYAKKABI VE TIRNAKLARIN DARBE ALMASI

Tırnak yeme alışkanlığı ve çok sık manikür, pedikür yaptırmak da beyaz lekelerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Ayrıca tırnaklarınızı bir yere çarptığınızda yani tırnaklarınız darbe aldığında da bu sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dar ayakkabı giyme de tırnaktaki beyaz lekelerin bir sebebi olabilir.

Tırnağınızdaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi: Zaman kaybetmeden doktora koşun - 6

KALICI BEYAZ LEKELER CİDDİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ

Tırnağınızda ara sıra görülen ve sonrasında kaybolan beyaz lekeler çok tehlikeli değildir. Ancak tırnağınızdan asla geçmeyen beyaz lekeler ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Tırnaklarda kalıcı beyaz noktalar veya lekeler karaciğer hastalığı, gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili olabiliyor.

Tırnağınızdaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi: Zaman kaybetmeden doktora koşun - 7

OTOİMMUN RAHATSIZLIKLAR

Tırnaklarınızda beyaz noktalar fark etmeye başladıysanız, otoimmün bir hastalıktan kaynaklanıyor olabilir. Bu durum vücudun bağışıklık sisteminin vücuttaki sağlıklı hücrelere ve dokulara saldırmasına neden olur.

Tırnağınızdaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi: Zaman kaybetmeden doktora koşun - 8

TIRNAKLARDA MANTAR ENFEKSİYONU

Tırnaktaki beyaz lekelerin ya da çizgilerin bir nedeni mantar enfeksiyonu. Tırnakta mantar enfeksiyonu çevreden gelen mikropların, mantarların tırnaktaki keratin tabakaları arasından içeri girmesiyle ortaya çıkıyor. Tırnakların sararması, kalınlaşması, tırnak uçlarının beyaz şekilde uzaması tırnak mantarının diğer belirtileri.

Tırnağınızdaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi: Zaman kaybetmeden doktora koşun - 9

İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, akne tedavisinde retinoidler, tansiyon ilaçları ve bazı antibiyotikler tırnak plağına zarar vererek tırnakta beyaz leke ve çizgilere neden olabiliyor. Tırnağınızda geçmeyen lekeler varsa mutlaka bir uzmana danışın.

Tırnağınızdaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi: Zaman kaybetmeden doktora koşun - 10

Tırnaklarınızda beyaz lekeleri fark etmeye başladığınız bu durumu görmezden gelmeyin.


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