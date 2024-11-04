Tırnağınızdaki beyaz lekeler bu hastalığın habercisi: Zaman kaybetmeden doktora koşun

Tırnaklardaki beyaz lekeler her yaştan insanda ortaya çıkabilir. Genellikle fazla önemsenmeyen bu beyaz lekeler bazı sağlık sorunlarının işareti olabilir.



Zararsız olarak görülen bu beyaz lekeler, kalıcı hale geldiğinde daha ciddi bir sorununun belirtisi olabilir.



Tırnaklarda beyaz lekeler genellikle "leukonychia" olarak adlandırılır ve çeşitli nedenlere bağlı olabilir.



Tırnak yüzeyine darbe veya travma sonrasında, tırnak altında hava birikmesiyle oluşabilir.Özellikle çinko ve kalsiyum eksikliği, tırnaklarda beyaz lekelere neden olabilir.