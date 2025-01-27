Tırnak üzerindeki bu leke kanser habercisi mi? İç organlara yayılma riski var
Tırnak melanomu, hayatı tehdit eden en ciddi tırnak hastalığıdır. Hastalık, tırnakta uzunlamasına yerleşen kahverengi-siyah bir çizgi bant şeklinde başlar. Tırnağınızda gördüğünüz ve önemsemediğiniz bu belirti hayatınızı ciddi anlamta tehdit edebilir.
Tırnaklarınızın üzerinde gördüğünüz ancak önemsemediğiniz basit çizgiler sağlığınızla ilgili sinyal veriyor olabilir. Tırnakta oluşan bazı lekeler cilt kanserinin habercisi olabilir. Eğer tırnağınızda koyu renkli dikey bir çizgi varsa vakit kaybetmeden bir uzmana danışmanızda fayda var.