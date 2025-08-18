Tırnaklarınızı hemen kontrol edin: Kalp ve karaciğer hastalığının sinyali
Tırnaklar iç sağlığınızı yansıtır. Tırnak rengi veya dokusundaki değişiklikler sağlık sorunlarına işaret edebilir. Soluk tırnaklar anemiye işaret edebilir. Sarı tırnaklar tiroid sorunlarına işaret edebilir. Yatay oluklar stresle bağlantılı olabilir.
Tırnaklar sadece kozmetik bir özellik değil, aynı zamanda iç sağlığınızı yansıtan bir aynadır. Sağlıklı tırnaklar genellikle pürüzsüz, hafif kavisli ve açık pembe renktedir ve belirgin bir lunulaya (tabana yakın yarım ay şekli) sahiptir. Ancak renk, doku veya şekildeki değişiklikler, vitamin eksikliklerinden kalp veya karaciğer rahatsızlıklarına kadar daha derin sorunların habercisi olabilir.