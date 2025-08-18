Tırnaklarınızı hemen kontrol edin: Kalp ve karaciğer hastalığının sinyali

Dermatologlara ve sağlık araştırmalarına göre, tırnak anormallikleri genellikle diğer semptomlardan önce ortaya çıkar ve sistemik sorunların erken uyarı işaretlerini verir. Tırnaklarınızı düzenli olarak gözlemleyerek ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürerek, potansiyel sorunları daha ciddi hale gelmeden önce tespit edip giderebilirsiniz.



TIRNAKLAR İÇ SAĞLIĞI NASIL YANSITIR?



Tırnaklar, cilt ve dudaklar gibi, vücudun içinde neler olup bittiğine dair görsel ipuçları sağlar. Tırnak görünümündeki çıkıntılar, renk değişikliği, kırılganlık veya kalınlaşma gibi değişiklikler, zayıf kan dolaşımı, bağışıklık sistemi bozukluğu, beslenme dengesizlikleri veya organlarla ilgili hastalıklarla bağlantılı olabilir.



Clinical Dermatology Review'da yayınlanan bir çalışma, tırnaklardaki değişikliklerin anemi, tiroid bozuklukları, diyabet veya karaciğer hastalığı gibi rahatsızlıkların belirtisi olabileceğini göstermiştir.



Tırnak sağlığına dikkat etmek, kozmetik bir yaklaşımdan daha fazlasıdır; vücudunuzun genel durumu için bir teşhis aracıdır.





