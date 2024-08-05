Toprakta kendiliğinden yetişiyor! Tanesi 10 liradan tezgahta yerini aldı: Vücut direncini artırıyor, sindirimi düzenliyor
Mersin'de doğada kendiliğinden yetişen dikenli incir seyyar tezgahlarda yerini aldı. Halk arasında 'şifa kaynağı' olarak bilinen dikenli incirin tanesi 10 liradan satılıyor. "Hint inciri" veya "Frenk inciri" gibi farklı isimlerle anılan dikenli incir sağlığa faydalarıyla da dikkat çekiyor.
Akdeniz ve Ege bölgelerinin özellikle kıyı şeridinde doğal olarak yetişen, kaktüs türü yabani bir bitkinin meyvesi olan dikenli incir, ilgi görüyor.