Tüketmeyen yok ama organlar için felaket: Vücuda sigara gibi zarar veriyor

1. KALP HASTALIĞI

En sevdiğiniz ultra işlenmiş yiyecekleri tıka basa yemek şu anda zararsız görünebilir, ancak uzun vadede kalp sağlığınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Lancet dergisinde yayınlanan bir çalışma, daha fazla ultra işlenmiş yiyecek (UPF) yemenin ABD'li yetişkinlerde kardiyovasküler hastalık (KVD) ve koroner kalp hastalığı (KKH) riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu buldu. Farklı ülkelerden yapılan çalışmalar ayrıca felç riskinde hafif bir artış olduğunu gösteriyor.