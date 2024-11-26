Tüketmeyen yok ama organlar için felaket: Vücuda sigara gibi zarar veriyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için vücuda sağlıklı olan besinleri tüketmek gerekiyor. Ancak dünyada tüketimi popüler olan ultra işlenmiş gıdalar sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Vücuda verdiği zarar neredeyse sigarayla eşdeğer olan bu gıdalar kalp, kanser, obezite gibi ciddi hastalıkları da tetikliyor.
Ultra işlenmiş gıdaların uzun vadede sağlığınız için felaket anlamına gelebileceği doğru. İşleme genellikle bir gıdanın doğal halini değiştirir ve temel besinlerini elinden alır.