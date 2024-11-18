Türk bilim insanlarından ortak proje: Cep telefonuyla şeker ölçümü!
İzmir'de 5 üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla başlatılan projeyle şeker hastalarının cep telefonlarıyla kan şekeri ölçümü yaparak anlık verileri paylaşabileceği cihaz geliştirildi. Prototip aşamasında olan cihaz, laboratuvar testleri ve izin süreçlerinin ardından kullanıma sunulacak.
Şeker hastalığının takibinde kritik öneme sahip olan kan şekeri ölçümünü anlık verilerle, doğru ve pratik olarak hasta ve doktoruna ulaştırmayı sağlayacak bir teknoloji geliştirmek üzere bir araya gelen İzmir'deki 5 üniversiteden bilim insanlarının 2023'te başladıkları projede prototip aşamasına gelindi.