Türkiye'de 1. sırada! Damar sertleşmesini önlüyor, sabah kahvaltıda tüketince A vitamini deposuna dönüşüyor

Çanakkale, 100 bin dekar arazide, yıllık 344 bin ton 'kapya biber' üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Bu üretim miktarıyla Çanakkale, Türkiye'deki kapya biber ihtiyacının yüzde 21'ini karşıladı. Özellikle sabahları kahvaltıda kapya biber yemek sağlığı olumlu yönde etkiler. A vitamini bakımından zengin olan kapya biber, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcıdır

Türkiye'de 1. sırada! Damar sertleşmesini önlüyor, sabah kahvaltıda tüketince A vitamini deposuna dönüşüyor - 1

Çanakkale, iklimi, coğrafi konumu, ekolojisi, denizi kucaklayan bereketli toprakları, 115 farklı ürünün üretilebildiği ve bu ürünlerden 45 tanesinin de üretim miktarı bakımından ülke üretiminde ilk 10 sırada yer aldığı Türkiye tarım ve hayvancılığının lokomotif şehirlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Türkiye'de 1. sırada! Damar sertleşmesini önlüyor, sabah kahvaltıda tüketince A vitamini deposuna dönüşüyor - 2

Salçadan sosa, közlemeden kurutmaya, toz ve pul biberden baharat yapımına, hatta turşuya varana kadar birçok alanda kullanılan, giderek kullanım alanı artan, tarıma dayalı sanayinin ve hazır gıdaların vazgeçilmez hammaddesi olan kapya biber (salçalık biber), Çanakkale bitkisel üretiminin baş aktörlerinden. 2023 yılı TÜİK verilerine göre, ülkemizde üretilen kapya biberin yüzde 21'nin üretildiği Çanakkale, üretim miktarı bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alıyor.

Türkiye'de 1. sırada! Damar sertleşmesini önlüyor, sabah kahvaltıda tüketince A vitamini deposuna dönüşüyor - 3

Çanakkale'de 100 bin dekar alanda, yılda 344 bin ton kapya biber üretimi yapılıyor. 2023 yılı TÜİK verisine göre en fazla üretim yüzde 62 ile Yenice ilçesinde gerçekleşiyor.

Türkiye'de 1. sırada! Damar sertleşmesini önlüyor, sabah kahvaltıda tüketince A vitamini deposuna dönüşüyor - 4

Çanakkale merkeze bağlı Kumkale köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarla Günü etkinliği kapsamında kapya biber hasatı gerçekleştirildi. İlk hasat Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve üreticiler tarafından yapıldı. Hasatta İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkaslan, Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, çiftçiler ve vatandaşlarda hazır bulundu.

Türkiye'de 1. sırada! Damar sertleşmesini önlüyor, sabah kahvaltıda tüketince A vitamini deposuna dönüşüyor - 5

Kapya biberi ilk hasadını yapan Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale'nin tarım ile Türkiye'nin önde gelen illeri arası olduğunu söyledi. Üreticilerin hasat sevincine ortak olmak için Kumkale köyüne geldiklerini belirten Vali Ömer Toraman, "Gördüğümüz kadarıyla maşallah üreticilerimiz güzel ve bereketli bir sezon geçiriyorlar. Çanakkale tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen illerinden bir tanesi. Pek çok üründe kalitesi ve üretim miktarı olarak önemli bir rakama sahip. Kapya biber de bunların başında geliyor. Kapya biber Çanakkale'de bir marka olmuş durumda. Çanakkale, tüketicilerin tercih ettiği bir üretim merkezi" dedi

Türkiye'de 1. sırada! Damar sertleşmesini önlüyor, sabah kahvaltıda tüketince A vitamini deposuna dönüşüyor - 6

Kırmızı biber türleri; acı biber, yarı acı biber ve tatlı acı biber olarak üç farklı grupta incelenir. Kapya biber bu türlerin tatlı olan grubunda yer alır. Kapya biber genellikle kırmızı renge sahip olması ile bilinse de biberin beyaz ve yeşil renkleri de bulunur. Kapya biberin vücuda faydaları saymakla bitmez.

Türkiye'de 1. sırada! Damar sertleşmesini önlüyor, sabah kahvaltıda tüketince A vitamini deposuna dönüşüyor - 7

KAPYA BİBERİN VÜCUDA FAYDALARI

  • Yüksek orada C vitamii kaynağı olan kapya biber, bağışıklığı güçlendirir.
  • Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlık gibi sorunları engeller.
  • Damar tıkanıklığını engeller. Hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunları giderir.
  • Hafızayı güçlendirir.
  • Damar sertliği oluşumunu engellemeye yardımcıdır
Türkiye'de 1. sırada! Damar sertleşmesini önlüyor, sabah kahvaltıda tüketince A vitamini deposuna dönüşüyor - 8

  • Antioksidan kaynağıdır
  • Eklem ağrıları için faydalıdır
  • Astım hastalığına iyi gelir
  • Romatizmal hastalıkların iyileşmesine yardımcı olur
  • B6 ve folat desteği sağlar
  • Göz hastalıklarına iyi gelir
  • Kansızlığı (anemi) azaltır.
Türkiye'de 1. sırada! Damar sertleşmesini önlüyor, sabah kahvaltıda tüketince A vitamini deposuna dönüşüyor - 9

Özellikle sabahları kahvaltıda kapya biber yemek sağlığı olumlu yönde etkiler. İçerisinde yer alan A vitamini, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcıdır. İçerisinde yüksek oranda C vitamini yer alır. Bu C vitamini sayesinde vücuttaki beyaz kan hücrelerinin üretimi de artış gösterir

DAHA FAZLA GÖSTER