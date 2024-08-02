Türkiye'de 1. sırada! Damar sertleşmesini önlüyor, sabah kahvaltıda tüketince A vitamini deposuna dönüşüyor

Kapya biberi ilk hasadını yapan Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale'nin tarım ile Türkiye'nin önde gelen illeri arası olduğunu söyledi. Üreticilerin hasat sevincine ortak olmak için Kumkale köyüne geldiklerini belirten Vali Ömer Toraman, "Gördüğümüz kadarıyla maşallah üreticilerimiz güzel ve bereketli bir sezon geçiriyorlar. Çanakkale tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen illerinden bir tanesi. Pek çok üründe kalitesi ve üretim miktarı olarak önemli bir rakama sahip. Kapya biber de bunların başında geliyor. Kapya biber Çanakkale'de bir marka olmuş durumda. Çanakkale, tüketicilerin tercih ettiği bir üretim merkezi" dedi