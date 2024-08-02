Türkiye'de 1. sırada! Damar sertleşmesini önlüyor, sabah kahvaltıda tüketince A vitamini deposuna dönüşüyor
Çanakkale, 100 bin dekar arazide, yıllık 344 bin ton 'kapya biber' üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Bu üretim miktarıyla Çanakkale, Türkiye'deki kapya biber ihtiyacının yüzde 21'ini karşıladı. Özellikle sabahları kahvaltıda kapya biber yemek sağlığı olumlu yönde etkiler. A vitamini bakımından zengin olan kapya biber, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcıdır
Çanakkale, iklimi, coğrafi konumu, ekolojisi, denizi kucaklayan bereketli toprakları, 115 farklı ürünün üretilebildiği ve bu ürünlerden 45 tanesinin de üretim miktarı bakımından ülke üretiminde ilk 10 sırada yer aldığı Türkiye tarım ve hayvancılığının lokomotif şehirlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.