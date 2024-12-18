Türkiye'de 29 türü var: "Yatağa yatırmadan" iyileştiriyor
Kış mevsimi geldiğinde bitki çayları sıklıkla tüketiliyor. Hasta olmak istemeyen ya da soğuk algınlığını tedavi etmek isteyenler aktara koşuyor. Ancak bitki çaylarını kontrollü ve dikkatli tüketmek gerekiyor.
Eskişehir'de aktar Koray Özkılıç, soğukların başlaması ile birlikte vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih eden kış çaylarının sadece bu dönemde kullanılmaması gerektiğini belirterek, her dönem yapılacak tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.