Türkiye'de 29 türü var: "Yatağa yatırmadan" iyileştiriyor

"ZENCEFİL BİRAZ UYKU YAPAR O KADAR"

“Tabii zencefili çok tüketirseniz mesela vücudu ısıtır ki bunu doğuda insanlar zaten bu amaçla da kullanıyor. Bunlar dışında bir yan etki yok. Bir tek adaçayı belki sakinleştirir, dinlendirir, biraz fazla uyku yapar o kadar.”



Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bitki çaylarını içmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.