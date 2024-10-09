Türkiye'de faydasını bilen çok az kişi var: Kalbi kuvvetlendiriyor, felç riskini azaltıyor

Dünya genelinde Pitaya olarak da bilinen ejder meyvesi tropikal ve sağlıklı bir meyve. Çiğ ve pişmiş olarak pek çok şekilde tüketilen bilen eder meyvesinin tadı tatlı ekşi tadı kivi ve armudu andırıyor. Ejder meyvesi içerisinde pek çok vitamini barındırıyor. Bu özelliğiyle sağlık içinde önemli faydalar sunuyor.

Türkiye'de faydasını bilen çok az kişi var: Kalbi kuvvetlendiriyor, felç riskini azaltıyor - 1

Ejder meyvesi tropikal bir meyve. Haziran ve Eylül aylarında sıklıkla bulunabilen bu meyve Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'ya özgüdür.

SAĞLIK HABERLERİ

Türkiye'de faydasını bilen çok az kişi var: Kalbi kuvvetlendiriyor, felç riskini azaltıyor - 2

Türkiye'de ise Akdeniz ve Ege bölgelerinde, Antalya, Muğla ve İzmir gibi sıcak ve nemli yerlerde yetişir. Ejder meyvesi güçlü vitamin kaynağı ve besin değeriyle sağlık için çok faydalıdır.

İşte ejder meyvesinin 7 muhteşem faydası

Türkiye'de faydasını bilen çok az kişi var: Kalbi kuvvetlendiriyor, felç riskini azaltıyor - 3

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Ejder meyvesi C vitamini , flavonoidler ve antioksidanlar açısından zengindir . Ayrıca B vitamini ve kalsiyum ve fosfor gibi mineraller de içerebilir.

Bu besinler birlikte, vücudunuzu bakterilere , virüslere ve serbest radikallere (hücrelere zarar verebilecek kimyasallar) karşı savunan beyaz kan hücrelerinizi yenileyerek ve artırarak güçlü bir bağışıklık sisteminin gelişimini destekleyebilir.

Türkiye'de faydasını bilen çok az kişi var: Kalbi kuvvetlendiriyor, felç riskini azaltıyor - 4

KALP-DAMAR SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Ejder meyvesi çekirdekleri, vücudunuza kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmeye ve felç ve kalp krizi riskinizi azaltmaya yardımcı olabilecek omega-3 ve omega-9 yağ asitleri sağlayan antioksidanlar içerir, Faydaları ayrıca düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü ("kötü" kolesterol) de dahil olmak üzere toplam kolesterolü azaltabilir.

Türkiye'de faydasını bilen çok az kişi var: Kalbi kuvvetlendiriyor, felç riskini azaltıyor - 5

SİNDİRİM SİSTEMİNİ KOLAYLAŞTIRIR

Ejder meyvesi, oligosakkaritlerden oluşan diyet lifi açısından zengindir. Midenizde sindirilmeseler de prebiyotik görevi görerek bifidobakteriler ve laktobasiller gibi sağlıklı bakterilerin büyümesini desteklerler. Sindirim sürecine yardımcı olurlar.

Türkiye'de faydasını bilen çok az kişi var: Kalbi kuvvetlendiriyor, felç riskini azaltıyor - 6

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR

Ejder meyvesindeki lif, tip 2 diyabet hastalarının daha uzun süre tok hissetmelerine, kilo vermelerine ve kan şekeri seviyelerini normalleştirmelerine yardımcı olur.

Araştırmalar, insüline bağımlı olmayan tip 2 diyabet hastalarının bazılarının, ejder meyvesi günlük olarak tüketildiğinde kan şekeri seviyelerini en az %19 oranında düşürebildiğini göstermektedir.

Türkiye'de faydasını bilen çok az kişi var: Kalbi kuvvetlendiriyor, felç riskini azaltıyor - 7

KANSER HÜCRELERİYLE SAVAŞIR

Kırmızı ejder meyvesi , vücuttaki kanserli hücreleri azaltmaya yardımcı olabilen güçlü bir antioksidan olan likopen içerir . Kanıtlar, kırmızı ejder meyvesinden elde edilen özütün meme kanserini önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Türkiye'de faydasını bilen çok az kişi var: Kalbi kuvvetlendiriyor, felç riskini azaltıyor - 8

VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTIR

Ejder meyvesinin iltihap giderici özellikleri ağrı ve şişkinliğe yardımcı olabilir. Bu, romatoid artrit kaynaklı kronik ağrı, iltihap ve hassasiyeti azaltmaya yardımcı olabilir.

Türkiye'de faydasını bilen çok az kişi var: Kalbi kuvvetlendiriyor, felç riskini azaltıyor - 9

CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER

Ejder meyvesindeki C vitamini ve antioksidanlar akne tedavisine yardımcı olabilir ve cildin erken yaşlanmasının ilerlemesini yavaşlatabilir. Bu besinler ayrıca hücre hasarını onarmaya ve daha genç bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olabilir.

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