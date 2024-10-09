Türkiye'de faydasını bilen çok az kişi var: Kalbi kuvvetlendiriyor, felç riskini azaltıyor

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Ejder meyvesi C vitamini , flavonoidler ve antioksidanlar açısından zengindir . Ayrıca B vitamini ve kalsiyum ve fosfor gibi mineraller de içerebilir.

Bu besinler birlikte, vücudunuzu bakterilere , virüslere ve serbest radikallere (hücrelere zarar verebilecek kimyasallar) karşı savunan beyaz kan hücrelerinizi yenileyerek ve artırarak güçlü bir bağışıklık sisteminin gelişimini destekleyebilir.