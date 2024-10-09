Türkiye'de faydasını bilen çok az kişi var: Kalbi kuvvetlendiriyor, felç riskini azaltıyor
Dünya genelinde Pitaya olarak da bilinen ejder meyvesi tropikal ve sağlıklı bir meyve. Çiğ ve pişmiş olarak pek çok şekilde tüketilen bilen eder meyvesinin tadı tatlı ekşi tadı kivi ve armudu andırıyor. Ejder meyvesi içerisinde pek çok vitamini barındırıyor. Bu özelliğiyle sağlık içinde önemli faydalar sunuyor.
Ejder meyvesi tropikal bir meyve. Haziran ve Eylül aylarında sıklıkla bulunabilen bu meyve Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'ya özgüdür.