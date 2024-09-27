Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada

Kanser hastalığı dünyada ve Türkiye'de her geçen gün artıyor. En sık görülen ölüm nedenlerinden biri olan kanser de erken teşhis hayati önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, kanser dünya çapında ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ilginç sonuçlar verdi. TÜİK, kanser nedeniyle bazı illerde daha fazla ölüm olduğunu açıkladı.

Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada - 1

En korkulan hastalıkların başında gelen kanser, dünya çapında ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada - 2

Türkiye'de de kansere yakalanma oranı her geçen gün artıyor. TÜİK, kanser nedeniyle bazı illerde daha fazla ölüm olduğunu açıkladı.

Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada - 3

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ilginç sonuçlar verdi.

En yüksek kanser vakalarının yaşandığı iller...

Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada - 4

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER

10 - İSTANBUL - %17.8

Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada - 5

9. TEKİRDAĞ - %17.9

Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada - 6

8. SAKARYA - %18

Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada - 7


7 - VAN - %18,2

Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada - 8

6 - ANKARA - %18,5

Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada - 9

5 - BAYBURT - %18,5

Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada - 10

4 - ERZURUM - %18,6

Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada - 11


3- IĞDIR - %18,6

Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada - 12

2 - KARS - %18,8

Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada - 13


1 - AĞRI - %21,8

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