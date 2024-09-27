Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ilginç sonuçlar verdi.



En yüksek kanser vakalarının yaşandığı iller...