Türkiye'de kanser en çok bu illerde can alıyor! Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada
Kanser hastalığı dünyada ve Türkiye'de her geçen gün artıyor. En sık görülen ölüm nedenlerinden biri olan kanser de erken teşhis hayati önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, kanser dünya çapında ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ilginç sonuçlar verdi. TÜİK, kanser nedeniyle bazı illerde daha fazla ölüm olduğunu açıkladı.
En korkulan hastalıkların başında gelen kanser, dünya çapında ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor.