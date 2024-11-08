Türkiye'de kendiliğinden yetişen doğal ilaç: Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiymiş

Doğal bir şifa kaynağı olan ve halk arasında "Binbir Kılıç Otu" olarak da bilinen Kantaron bitkisi, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiler arasında yer alan Kantaron bitkisi, Türkiye'nin bir çok bölgesinde doğal olarak yetişiyor. Uzmanlar Kantaron bitkisini tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak da tanımlıyor. Kantaron bitkisi sadece vücuttaki yara, iz ve yanıkların tedavisinin yanı sıra pek çok hastalığa da şifa oluyor.

Türkiye'de kendiliğinden yetişen doğal ilaç: Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiymiş - 1

Altın sarısı çiçekleriyle dikkat çeken ve dünyada en çok ticarwti yapılan bitkiler arasında yer alan Kantaron bitkisinin yağı, kavanoza veya daha büyük bir kaba sarı çiçekleri konulduktan sonra üzerine zeytin yağı ilave edilerek hem güneşte, hem de gölgede 60-70 gün bekletildikten sonra elde ediliyor.Güneşte bekletilen Kantaron yağı vücuttaki yara ve yanmalarda, gölgede bekletilen Kantaronun yağı ise ağız yolu ile alınarak başta mide rahatsızlıklarında kullanılıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Türkiye'de kendiliğinden yetişen doğal ilaç: Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiymiş - 2

Kantaron yağ aynı zamanda orta şiddetteki depresyon rahatsızlıklarında uzmanı tarafından belirlenecek ölçekte kullanılıyor.

Tıbbı ve aromatik bir bitki olan kantaron, en çok alınıp satılan bitkiler listesinin birinci sırasında

Türkiye'de kendiliğinden yetişen doğal ilaç: Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiymiş - 3

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kantaron bitkisi binlerce yıllık ve efsanelere konu olmuş şifalı bir bitki. Binlerce yıllık efsaneler konu olmuş birçok mitoloji ile anılan bir bitki olan kantaron, özellikle yara ve yanık tedavilerinde kullanılıyor Yanıkların yaraların tedavisinde, harici olarak kullanılıyor.

Türkiye'de kendiliğinden yetişen doğal ilaç: Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiymiş - 4

Yine bazı mide hastalıklarında ağız yoluyla dahili olarak da alınıyor. Ama bütün dünya geneline baktığımızda bir antidepresan olarak kullanılıyor. Bu şekilde kullanılabilmesi için günlük belli bir dozun aşılmaması gerekiyor ve doktor kontrolünde alınması gerekiyor.

Türkiye'de kendiliğinden yetişen doğal ilaç: Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiymiş - 5

Bu genellikle 300 miligram gibi telaffuz ediliyor. Amerika'da bir gıda katkısı olarak kullanılıyor. Yani belli bir dozda ve içerisinde belli bir miktarda eksen maddesinin hipersiyumun olması isteniyor. Yani bu rastgele kullanılabilecek bir bitki değil. Bu nedenle mutlaka bir uzmana danışmak gerekiyor.

Türkiye'de kendiliğinden yetişen doğal ilaç: Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiymiş - 6

Kantyaron bitkisi, hafif bir sedatif ve antispazmodik olarak işlev görerek, uykusuzluk ve anksiyeteye yardımcı olur. Bitkinin ağrı kesici ve iyileştirici özellikleri vardır, özellikle nevralji, siyatik ve sinir hasarı sonrası iyileşmeyi destekler. Dışarıdan, yara, morluk ve yanık iyileştirmek için yağ içine eklenir.

Sarı kantaron, bazı durumlarda güneşe karşı hassasiyet oluşturabilir, bu özellik kanser tedavisinde kullanılmıştır. Vücutta meydana gelen yaralanmalar sonucu oluşan ağrıların hafiflemesini sağlar. Sarı kantaron çayı gece uykularının düzenlenmesine yardımcıdır.

Türkiye'de kendiliğinden yetişen doğal ilaç: Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiymiş - 7

Sarı kantaron adet sancısı için kadınlarda Mens dönemlerinde ılık bir şekilde sabah ve akşam aç ya da tok karnına tüketilebilir. Gece altını ıslatma problemi yaşayan çocuklar için sarı kantaron çayı önerilir. Sarı kantaron çayının sakinleştirici etkisi bu problemin tedavisinde etkin bir rol oynar. Sakinleştirici bir etkiye sahip olan sarı kantaron panik atak rahatsızlığının tedavisini destekleyicidir.

Sarı kantaron ve depresyon arasındaki ilişki nedeniyle Avrupa’da uzun yıllar reçete edilen bir bitki olarak dikkat çekmektedir. Özellikle sinirli ve stresli olduğunuz günlerde rahatlama amacıyla sarı kantaron çayı tüketebilirsiniz. Sarı kantaron hemoroit hastalığının tedavisinde yağ şeklinde kullanılabilir.

Türkiye'de kendiliğinden yetişen doğal ilaç: Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiymiş - 8

Sarı kantaron yağı basur yarasının üzerine bal ile birlikte sürüldüğünde ağrıyı azaltıcı etki gösterir. Sarı kantaron sivilce izleri üzerinde etkilidir. Sivilce izlerine sürülen sarı kantaron yağı lekelerin hızla iyileşmesini sağlar. Sarı kantaron migren hastalığının tedavisinde de etkindir.

Sarı kantaron çayı migren ataklarına iyi gelir ayrıca sarı kantaron yağı ile baş kısmına masaj yapılması migren krizlerini önleyebilir.

Türkiye'de kendiliğinden yetişen doğal ilaç: Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiymiş - 9

SARI KANTARON MİDEYE İYİ GELİR Mİ?

Sarı kantaronun yaraları iyileştirici özelliğinden dolayı ülser ya da gastrit durumlarında sarı kantaron mideye iyi gelir. Sarı kantaron şurubu ise özellikle uyku problemi çekenlerde yatmadan önce tüketildiğinde uykusuzluğa iyi gelir.

Türkiye'de kendiliğinden yetişen doğal ilaç: Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiymiş - 10

SARI KANTARON ZAYIFLATIR MI?

Sarı kantaron yağı, metabolizmayı aktif tutmak ve yağ yakımını hızlandırmak için çaba sarf eden bir bedene ihtiyaç duyar. Ayrıca toksin maddelerle birlikte ödem atılmasını da sağlayan sarı kantaron, kilo vermeyi kolaylaştırır. Yemeklerden önce tüketilen sarı kantaron çayı tok tutucu özelliğe sahiptir. Uzun süre mideyi terk etmeyen flavonoidler ve uçucu yağlar tokluk hissi verir. Sarı kantaron zayıflama konusunda vücudu destekler. Sabah ve akşam içilen sarı kantaron çayı ile yapılan sarı kantaron kürü kilo vermenize yardımcı olur.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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