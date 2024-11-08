Türkiye'de kendiliğinden yetişen doğal ilaç: Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiymiş
Doğal bir şifa kaynağı olan ve halk arasında "Binbir Kılıç Otu" olarak da bilinen Kantaron bitkisi, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiler arasında yer alan Kantaron bitkisi, Türkiye'nin bir çok bölgesinde doğal olarak yetişiyor. Uzmanlar Kantaron bitkisini tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak da tanımlıyor. Kantaron bitkisi sadece vücuttaki yara, iz ve yanıkların tedavisinin yanı sıra pek çok hastalığa da şifa oluyor.
Altın sarısı çiçekleriyle dikkat çeken ve dünyada en çok ticarwti yapılan bitkiler arasında yer alan Kantaron bitkisinin yağı, kavanoza veya daha büyük bir kaba sarı çiçekleri konulduktan sonra üzerine zeytin yağı ilave edilerek hem güneşte, hem de gölgede 60-70 gün bekletildikten sonra elde ediliyor.Güneşte bekletilen Kantaron yağı vücuttaki yara ve yanmalarda, gölgede bekletilen Kantaronun yağı ise ağız yolu ile alınarak başta mide rahatsızlıklarında kullanılıyor.