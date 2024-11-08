Türkiye'de kendiliğinden yetişen doğal ilaç: Dünya genelinde en çok ticareti yapılan bitkiymiş

Bu genellikle 300 miligram gibi telaffuz ediliyor. Amerika'da bir gıda katkısı olarak kullanılıyor. Yani belli bir dozda ve içerisinde belli bir miktarda eksen maddesinin hipersiyumun olması isteniyor. Yani bu rastgele kullanılabilecek bir bitki değil. Bu nedenle mutlaka bir uzmana danışmak gerekiyor.