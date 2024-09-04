Türkiye'de tıbbi bitki sınıfına alındı! Doğanın kansersavar meyvesi: Böbrek yetmezliğine kadar her derde deva

Yaşamını Ankara'da sürdüren ancak süper meyveyi memleketi Erzincan'da yetiştiren Evrensel, süper meyvenin faydalarını anlatarak, “Aronya süper meyve olarak anılan, içerisinde yüksek antioksidan değeri bulunan, A, B, C ve E vitamini olan, aynı zamanda potasyum ve magnezyum gibi minerallere sahip çok değerli bir bitki. O yüzden biz de aronyayı kendi memleketimizde yetiştirmeye çalıştık. Çok da güzel verim aldık. Şimdi ilk hasadını yapıyoruz. İnşallah bereketli olur.” dedi.