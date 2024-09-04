Türkiye'de tıbbi bitki sınıfına alındı! Doğanın kansersavar meyvesi: Böbrek yetmezliğine kadar her derde deva
Dünyada "süper meyve" olarak bilinen ve Türkiye'de de tıbbi bitki sınıfında yer alan aronya meyvesi vücuda faydalarıyla dikkat çekiyor. Aronya, böbrek yetmezliği, göz rahatsızlığı, gıda rahatsızlıkları ve şeker hastalığı bakımından çok değerli bir bitki. Erzincan'da 3 yıl önce "süper meyve" olarak da adlandırılan aronya bahçesi kuran Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Cahyir Evrensel, süper meyvenin ilk hasadını gerçekleştirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi'ne 3 yıl önce başvuran ve aldığı hibe desteğiyle Yaylabaşı Mahallesi'nde yer alan bahçesine 3 bin aronya fidanı diken Esra Cahyir Evrensel, Erzincan'da aronya yetiştiren ilk kadın girişimci olarak “ilk hasat” heyecanı yaşadı.