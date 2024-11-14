Türkiye'de yeterince değeri bilinmiyor, Çin hükümdarları tüketiyordu: Tansiyonu düşürüp kolesterolü bitiriyor
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yetiştirilen siyah pirinç, özellikle Samsun ve Edirne'de bolca üretilmesine rağmen, hala pek çok kişi tarafından yeterince tanınmıyor. Ancak son yıllarda, bu değerli tahıl Avrupa ve Asya'nın en sevilen gıdalarından biri haline geldi. Siyah pirinç, besin değeri ve sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor. Peki, bu mucizevi tahıl hakkında neler bilmelisiniz? İşte siyah pirincin bilinmeyen faydaları...
Dünyanın dört bir yanında giderek artan ilgi ile siyah pirinç, sadece bir gıda maddesi olmaktan çıkıp sağlık dünyasının yıldızlarından biri haline geliyor. Eskiden sadece Çin hükümdarlarının sofrasına konan ve “yasak pirinç” olarak bilinen siyah pirinç, tarih boyunca elit bir gıda olarak kabul edilmiştir. Siyah pirinç, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif olarak mutfaklarda yerini almaya başlıyor.