Türkiye'de yeterince değeri bilinmiyor, Çin hükümdarları tüketiyordu: Tansiyonu düşürüp kolesterolü bitiriyor

Dünyanın dört bir yanında giderek artan ilgi ile siyah pirinç, sadece bir gıda maddesi olmaktan çıkıp sağlık dünyasının yıldızlarından biri haline geliyor. Eskiden sadece Çin hükümdarlarının sofrasına konan ve “yasak pirinç” olarak bilinen siyah pirinç, tarih boyunca elit bir gıda olarak kabul edilmiştir. Siyah pirinç, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif olarak mutfaklarda yerini almaya başlıyor.