Türkiye'de yetişiyor ama hak ettiği ilgiyi görmüyor! Kemik erimesini engelliyor, vücudu kalsiyuma doyuruyor

Hasadına 20 gün erken başlanan siyah incirin rekoltesinde geçen seneye göre yüzde 10-15 aralığında bir artışın söz konusu olduğunu belirten Çağlayan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emre Ertaş, “Burada 20 gündür hasat zamanı devam ediyor ancak piyasada bir belirsizlik var. Biz bahçeden topluyoruz ve ihracatçılara devrediyoruz. Bahçesinde inciri toplayan çiftçi ürününü buraya bırakıyor ve bahçesine geri dönüyor. Bu sene üründe kalite olarak geçen seneye göre daha iyi, geçen sene döküm mevcuttu. Bu sene çok şükür öyle bir sıkıntımız yok. Dünyada bu kadar nadir olup hiç edilen bir meyve türü daha yoktur” dedi.