Türkiye'de yetişiyor, Ruslar kapış kapış alıyor! Kilosu 35 lira: Yazın yiyen hastalık nedir bilmiyor
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Şeftalinin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Güçlü bir C vitamini kaynağı olan şeftali, bağışıklık sistemini geliştiriyor.
Şeftaliler, aromasıyla, büyüklüğüyle ve görüntüsüyle özellikle Rusya'da büyük ilgi görüyor. Kilosu 35 liradan satılan şeftali üreticinin de yüzünü güldürdü.