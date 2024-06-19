Türkiye'de yol kenarlarında bile yetişiyor ama değerini Avrupalılar biliyor! İçindeki C vitamini limonla yarışıyor, tam bir vitamin bombası
Vücut sağlığını korumak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak doğanın gücünden faydalanmak gerekiyor. Genellikle ılıman ve soğuk yerlerde yetişen kuşburnu, Türkiye'de yol kenarlarında bile yetişiyor. Tam bir şifa kaynağı olan kuşburnu, çay olarak tüketildiğinde vücuda vitamin yüklüyor.
Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika'nın bazı bölgelerinde doğal olarak bulunabilen kuşburnu, Türkiye yol kenarlarında bile yetişiyor.