Türkiye'de yol kenarlarında bile yetişiyor ama değerini Avrupalılar biliyor! İçindeki C vitamini limonla yarışıyor, tam bir vitamin bombası

Bazı çalışmalar, kuşburnunun kansere karşı koruyucu etkileri olabileceğini göstermektedir. Antioksidanlar ve diğer bileşenlerin kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir.



Kuşburnunu taze olarak tüketmek veya çay olarak demlemek, bu faydalardan yararlanmanın birkaç yolundan sadece bazılarıdır. Ancak herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya belirli bir tedavi alıyorsanız, kuşburnu tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.