Türkiye'den Avrupa'ya gönderiliyor! Güneşte kurutulan doğal likopen

Üretici Ökkeş Kaçar, “Türkoğlu ilçemizde bin dönümde domates üretiyoruz. Bin dönüm domatesten yaklaşık 10 bin ton domates 800 ton da kuru domates üretiyoruz ve Amerika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Kuru domateste bugün 350 çalışıyor. Bir yandan domates toplanıp bir yandan kesilirken diğer yandan ise kurutuluyor. Günlük 200 ton domatesi kesip sergilerde seriyoruz. Buradan çıkan domatesler İzmir'e gönderiyoruz ve oradan da yurt dışına ihraç ediliyor” diye konuştu.