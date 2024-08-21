Türkiye'den Avrupa'ya gönderiliyor! Güneşte kurutulan doğal likopen
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Türkoğlu'nda kurutmalık domates üretimi hız kazandı. Üretim sonrası hasadı yapılan 800 ton kuru domatesten Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Depremden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan ilçede, çiftçiler yaşadıkları travmayı üreterek atmaya çalışıyor.
İlçede, güneşte kurutulan domates, başta Almanya, Fransa gibi birçok ülkeye gönderiliyor.
Üreticinin alın ve akıl teri birleşti, bölgede bin dönümlük araziye ekilen domatesler tarım işçileri tarafından toplanarak, kurutma alanına getiriliyor.