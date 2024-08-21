Türkiye'den Avrupa'ya gönderiliyor! Güneşte kurutulan doğal likopen

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Türkoğlu'nda kurutmalık domates üretimi hız kazandı. Üretim sonrası hasadı yapılan 800 ton kuru domatesten Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Türkiye'den Avrupa'ya gönderiliyor! Güneşte kurutulan doğal likopen - 1

Depremden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan ilçede, çiftçiler yaşadıkları travmayı üreterek atmaya çalışıyor.
İlçede, güneşte kurutulan domates, başta Almanya, Fransa gibi birçok ülkeye gönderiliyor.

Üreticinin alın ve akıl teri birleşti, bölgede bin dönümlük araziye ekilen domatesler tarım işçileri tarafından toplanarak, kurutma alanına getiriliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Türkiye'den Avrupa'ya gönderiliyor! Güneşte kurutulan doğal likopen - 2

Burada belli aşamalardan geçen domates, kurutulmaya alınıyor. Doğal ortamda, hiçbir zirai ilaç kullanılmadan kurutulan domatesler İzmir'e götürülerek, burada işlenip Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Türkiye'den Avrupa'ya gönderiliyor! Güneşte kurutulan doğal likopen - 3

Domateste bu yıl verim açısından yüzde 25'lik bir artış oldu. Geçen yıl 600 ton ihracat yapılan Türkoğlu Çobantepe mahalle kırsalından bu yıl yaklaşık 800 ton ihracat gerçekleştirilecek. Bin dönümlük araziden 10 bin ton da yaş domates üretiliyor.

Türkiye'den Avrupa'ya gönderiliyor! Güneşte kurutulan doğal likopen - 4

Paketlenip Tırlara yüklenen kuru domatesler Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Kahramanmaraş ve ülke ekonomisine katma değer sunan kuru domates, aynı zamanda deprem bölgesinde istihdamı da artırdı. Kuru domatesle kente 2 milyon dolarlık katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'den Avrupa'ya gönderiliyor! Güneşte kurutulan doğal likopen - 5

Üretici Ökkeş Kaçar, “Türkoğlu ilçemizde bin dönümde domates üretiyoruz. Bin dönüm domatesten yaklaşık 10 bin ton domates 800 ton da kuru domates üretiyoruz ve Amerika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Kuru domateste bugün 350 çalışıyor. Bir yandan domates toplanıp bir yandan kesilirken diğer yandan ise kurutuluyor. Günlük 200 ton domatesi kesip sergilerde seriyoruz. Buradan çıkan domatesler İzmir'e gönderiyoruz ve oradan da yurt dışına ihraç ediliyor” diye konuştu.

Türkiye'den Avrupa'ya gönderiliyor! Güneşte kurutulan doğal likopen - 6


En güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan domates içerisinde bol miktarda likopen barındırıyor. Bu özelliğiyle hücra hasarını engelliyor. Bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabiliyor.

Türkiye'den Avrupa'ya gönderiliyor! Güneşte kurutulan doğal likopen - 7

CİLT HÜCRELERİNİ YENİLER

Sağlıklı bir cilt için domates tüketimini artırabilirsiniz. Domates yüksek C vitamini içeriği sayesinde cildi canlandırır. Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır. Cilt hücrelerini yeniler

Türkiye'den Avrupa'ya gönderiliyor! Güneşte kurutulan doğal likopen - 8

KAN BASINCINI DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR

Kalbi güçlendirmek ve kalp damar hastalıklarını önlemek için domatesi sofranızdan eksik etmeyin. Domatesin içerdiği likopen ve C vitamini, kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Ayrıca, domatesin potasyum içeriği kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.

Domates, lif açısından zengindir ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Lif, sindirim sürecini destekler ve kabızlık riskini azaltır.

Türkiye'den Avrupa'ya gönderiliyor! Güneşte kurutulan doğal likopen - 9

GÖRME SAĞLIĞINI KORUR

Domates, göz sağlığı için önemli olan A vitamini ve beta-karoten içerir. Bu besin maddeleri, görme sağlığını koruyabilir ve yaşa bağlı göz problemlerinin riskini azaltabilir.

VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTIR

Domatesin içinde bulunan çeşitli vitaminler ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Düzenli olarak domates tüketmek vücuda güç depolar.

Türkiye'den Avrupa'ya gönderiliyor! Güneşte kurutulan doğal likopen - 10

KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR

Domates düşük kalorili ve su içeriği yüksek bir besindir. Bu nedenle, kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve tok kalma hissini artırabilir

Domatesi çeşitli şekillerde tüketebilirsiniz; çiğ olarak, salatalarda, soslarda veya pişirilmiş olarak. Ancak, domatesin bazı insanlarda mide rahatsızlıklarına neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Genel olarak, dengeli bir diyetin parçası olarak domatesin sağlık faydalarından yararlanabilirsiniz.

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