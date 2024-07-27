Türkiye'nin altın madalyalı balı! Hasat başladı, ünü dünyaya yayıldı

Bu noktada uzun zamandır çokça araştırmalar ve çalışmalar yapılıyor. Bundan dolayı da Bingöl balının birçok dünya birincilikleri ve ödülleri var. Bugünde biz dünyaca bilinen ve son olarak Avrupa Birliği coğrafi işaret alan balımızın hasat çalışmalarına başladık. Verimli bir sezon olduğunu düşünüyoruz. Bu sezonun arıcılarımıza ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.