Türkiye'nin altın madalyalı balı! Hasat başladı, ünü dünyaya yayıldı
Tadı ve aromasıyla dünya genelinde yapılan yarışmalarda birçok altın madalya kazanan ve son olarak Avrupa Birliği tarafından bal kategorisinde Türkiye'den ilk tescil almaya hak kazanan Bingöl balında hasat dönemi başladı.
Arı ve arı ürünleri alanında pilot üniversite seçilmesinin ardından yapılan çalışmalarla Bingöl balını dünya markası haline getirmeyi başaran ve daha önce dünya genelinde yapılan yarışmalarda birçok kez altın madalya kazanan Bingöl balı için Bingöl Üniversitesi öncülüğünde geleneksel hasat şenliği yapıldı.