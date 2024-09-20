Türkiye'nin damak çatlatan lezzeti, sıradan bir içecek değil! Kışın tüketen doktor yüzü görmüyor
Kış aylarında severek tüketilen üzerine tarçın eklendiğinde muhteşem bir lezzete dönüşen salep, Osmanlı döneminde hastalıkları atlatmak için en sık tüketilen içeceklerin başında geliyor. Günümüzde de bol bol içilen ve sağlığa ciddi faydaları olan salep bu yararlarını kimse bilmiyor.
Toz haliyle sütü karıştırarak elde ettiğimiz salep günümüzde bile sıklıkla tercih ediliyor. Sıcaklığıyla sevilen bu içecek salep orkidesinden elde ediliyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yetiştirilen salebin faydalarını duyunca her gün tüketmek isteyebilirsiniz.