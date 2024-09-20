Türkiye'nin damak çatlatan lezzeti, sıradan bir içecek değil! Kışın tüketen doktor yüzü görmüyor

Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan salep, yüksek lif kaynağı sayesinde bağırsak sağlığını korumak için idealdir. Dünyada çoğu insanın en fazla yakalandığı hastalık türlerinden biri olan kalp ve damar rahatsızlıkları oldukça ciddi bir problem. Salep tüketimi de kalp sağlığını destekleyen içecekler arasında yer alıyor.