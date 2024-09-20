Türkiye'nin damak çatlatan lezzeti, sıradan bir içecek değil! Kışın tüketen doktor yüzü görmüyor

Kış aylarında severek tüketilen üzerine tarçın eklendiğinde muhteşem bir lezzete dönüşen salep, Osmanlı döneminde hastalıkları atlatmak için en sık tüketilen içeceklerin başında geliyor. Günümüzde de bol bol içilen ve sağlığa ciddi faydaları olan salep bu yararlarını kimse bilmiyor.

Türkiye'nin damak çatlatan lezzeti, sıradan bir içecek değil! Kışın tüketen doktor yüzü görmüyor - 1

Toz haliyle sütü karıştırarak elde ettiğimiz salep günümüzde bile sıklıkla tercih ediliyor. Sıcaklığıyla sevilen bu içecek salep orkidesinden elde ediliyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yetiştirilen salebin faydalarını duyunca her gün tüketmek isteyebilirsiniz.

SAĞLIK HABERLERİ

Türkiye'nin damak çatlatan lezzeti, sıradan bir içecek değil! Kışın tüketen doktor yüzü görmüyor - 2

Orta Doğu, Asya ve Güney Avrupa'nın özellikle soğuk iklimlerinde yetişen bir orkide türünden elde edilen salep, hem sağlık hem de lezzet açısından pek çok fayda sunuyor.

Türkiye'nin damak çatlatan lezzeti, sıradan bir içecek değil! Kışın tüketen doktor yüzü görmüyor - 3

Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan salep, yüksek lif kaynağı sayesinde bağırsak sağlığını korumak için idealdir. Dünyada çoğu insanın en fazla yakalandığı hastalık türlerinden biri olan kalp ve damar rahatsızlıkları oldukça ciddi bir problem. Salep tüketimi de kalp sağlığını destekleyen içecekler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin damak çatlatan lezzeti, sıradan bir içecek değil! Kışın tüketen doktor yüzü görmüyor - 4

Salep, içeriğindeki karbonhidratlarla bilinir ve enerji verici özelliklere sahiptir.Bu özelliği, özellikle kış aylarında enerji düzeylerini artırmak isteyenler için ideal kılabilir.

Türkiye'nin damak çatlatan lezzeti, sıradan bir içecek değil! Kışın tüketen doktor yüzü görmüyor - 5

Salep, içeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirebilir.Antioksidanlar, vücudu zararlı serbest radikallere karşı koruyarak genel sağlığı destekler.

A, C, B, vitaminleri açısından zengin olan salep, bağışıklık sistemini güçlendirerek kış hastalıklarının olası riskinden kişileri koruyabilir. Cilt sağlığı ve sinir sistemine yönelik iyileştirici faydaları mevcut.

Türkiye'nin damak çatlatan lezzeti, sıradan bir içecek değil! Kışın tüketen doktor yüzü görmüyor - 6

Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen ve kış mevsiminde sıklıkla tüketilen salep, sağlıklı beslenme dünyasına tekrar popülerlik kazandı.

Orkide bitkisinin köklerinden elde edilen salep tozu, Osmanlı döneminde de bol bol tüketiliyormuş. 'Osmanlı'nın lattesi' olarak anılan ve özellikle kış aylarında vazgeçilmez tatlı içeceklerden olan salebin sağlığa etkili faydaları bulunuyor.

Türkiye'nin damak çatlatan lezzeti, sıradan bir içecek değil! Kışın tüketen doktor yüzü görmüyor - 7

Geleneksel tıpta sinir sistemini sakinleştirici etkileriyle bilinen salep, günümüzde stresle başa çıkmak isteyenler arasında popüler hale geliyor.Doğal içeriği sayesinde ruhsal dengeyi destekleyebilir.

Sancılı adet dönemi geçiren kadınların salep tüketmesi oldukça faydalıdır. Çünkü salep, regl sancılarının dinmesine destek olur. Ayrıca gebelikte sıklaşan rahim kasılmalarının azalmasına ve gebeliğin daha kolay geçmesine yardımcı olur.

Türkiye'nin damak çatlatan lezzeti, sıradan bir içecek değil! Kışın tüketen doktor yüzü görmüyor - 8

KOLAY SALEP TARİFİ

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı salep tozu
  • 4 su bardağı süt
  • 2-3 yemek kaşığı şeker (isteğe bağlı)
  • 1 çay kaşığı vanilya (isteğe bağlı)
  • Tarçın (süslemek için)
Yapılışı

  • Sütü bir tencereye alın ve orta ateşte ısıtmaya başlayın.
  • Küçük bir kapta salep tozunu biraz sıcak sütle karıştırarak açın. Bu, topaklanmasını önler.
  • Süt kaynamadan önce, salep karışımını tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam alana kadar 5-10 dakika kadar pişirin.
  • Şeker ve isteğe bağlı vanilyayı ekleyin, iyice karıştırın. Şeker tamamen eriyene kadar pişirmeye devam edin.
  • Salep hazır olduğunda, fincanlara dökün. Üzerine tarçın serpip sıcak servis yapın.
DAHA FAZLA GÖSTER