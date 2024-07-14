Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor

Erkenci superior seedless ve Trakya cinslerinde hasada başlayan Sarıgöllü çiftçiler, üzümlerini yurtdışı pazarlara göndermek için özenli bir çalışma yürütüyor. Kilogramını 35-40 TL'den aldıklarını belirten üzüm eksperi İbrahim Camkiran "Superiol üzümü gün aşırı olarak kesim yapıyorum. Sadece Sakarya iline gönderiyorum. Yağmurlu havalarda aksamalar oluyor. Superiol üzümü sadece yaş olarak tüketiliyor. Lezzetli bir tür. Tat oranı da yüksek bir üzüm dür.superiol ve Trakya ilkeren bitiminde sultaniye üzümü alimlarina başlayacağız" dedi.