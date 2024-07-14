Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde erkenci üzüm cinsleri superior seedless ve Trakya cinslerinde hasat başladı. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bazı çiftçiler erkenci cinslerde de üzüm yetiştiriciliği yapıyor. Üzümün vücuda sayısız faydası bulunuyor.

Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor - 1

Erkenci superior seedless ve Trakya cinslerinde hasada başlayan Sarıgöllü çiftçiler, üzümlerini yurtdışı pazarlara göndermek için özenli bir çalışma yürütüyor. Kilogramını 35-40 TL'den aldıklarını belirten üzüm eksperi İbrahim Camkiran "Superiol üzümü gün aşırı olarak kesim yapıyorum. Sadece Sakarya iline gönderiyorum. Yağmurlu havalarda aksamalar oluyor. Superiol üzümü sadece yaş olarak tüketiliyor. Lezzetli bir tür. Tat oranı da yüksek bir üzüm dür.superiol ve Trakya ilkeren bitiminde sultaniye üzümü alimlarina başlayacağız" dedi.

SAĞLIK HABERLERİ

Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor - 2

İhracatın 11 Temmuz'da başlamasıyla birlikte hasatta hız kazanıldığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Üzüm sezonu üreticimize hayırlı olsun.

Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor - 3

Superiol üzüm 35-40 liradan satılıyor. Önemli olan sultaniye ilçemizde 120 bin dekarlik alanda sultaniye bağ var.

Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor - 4

Bunların yüzde 80'ı örtü altında koruma alındı. Aralık sonuna kadar kesim oluyor. Yine uyarmaktayız. Yaş üzüm satarken güvenli firmalara verin. Peşin satın mağdur olmayın" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor - 5

Üzüm, insan sağlığına pek çok faydası olan bir meyvedir.

İşte bazı önemli faydaları:

Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor - 6

KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Üzüm, antioksidanlar açısından zengindir, özellikle de resveratrol içeriği önemlidir. Bu bileşik, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hücre hasarını azaltabilir ve yaşlanmayı geciktirebilir.

Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor - 7

Üzüm, kalp sağlığını destekleyen birçok besin öğesi içerir. Özellikle flavonoidler, antioksidanlar ve lifler kalp-damar sağlığını iyileştirebilir, kan basıncını düşürebilir ve kalp krizi riskini azaltabilir.

Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor - 8

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

İçerdiği C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde üzüm, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor - 9

Üzümde bulunan doğal asitler ve antioksidanlar, cildin sağlıklı kalmasına ve genç görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, üzüm çekirdekleri ve yağı cilt bakım ürünlerinde kullanılarak cildin nem dengesini korumaya yardımcı olabilir.

Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor - 10

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Üzüm lif bakımından zengindir ve düşük kalorilidir. Bu özellikleri sayesinde tokluk hissi verir ve açlık hissini azaltabilir, böylece kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor - 11

Lif açısından zengin olan üzüm, sindirim sistemini düzenleyebilir ve bağırsak sağlığını destekleyebilir. Ayrıca, içerdiği doğal şekerler bağırsak florasını olumlu yönde etkileyebilir.

Türkiye'nin dünyaca ünlü çekirdeksiz meyvesi!Sadece yaş olarak tüketiliyor: Kalbi kuvvetlendiriyor, kabızlığı bitiriyor - 12

KANSERE KARŞI KORUYUCU OLABİLİR

Bazı araştırmalar, üzümde bulunan antioksidanların kansere karşı koruyucu etkileri olabileceğini göstermektedir. Özellikle resveratrolün bu konuda potansiyel bir koruyucu rolü olduğu düşünülmektedir.

Ancak, herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya yeni bir diyet planlamayı düşünüyorsanız, öncelikle sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir.

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