Türkiye'nin en acı biberi: Meğer böyle bir etkisi varmış
Hatay'da 2 bin 347 dekarda üretilen, 50 bin scoville acılık değeri ile "Türkiye'nin en acı biberi' olma özelliği taşıyan Samandağ biberinde hasat bekleniyor. Bu biber uygun miktarda ve düzenli tüketildiği zaman vücuda pek çok fayda sağlayabiliyor. Özellikle metabolizmayı hızlandırıcı özelliğiyle zayıflamaya yardımcı oluyor.
İlçede 2 bin 347 dekarda üretilen ve örtü altında yetişen Samandağ biberi, olgunlaşmaya başladı. 50 bin scoville acılık değeri ile 'Türkiye'nin en acı biberi' olma özelliği taşıyan biberlerin üreticileri de gerekli ilaç ve gübrelemeleri yaptı. Üreticiler, hasadın şubat ve mart aylarına yayılacağını belirtti.