Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor

Şifa kaynağı olarak bilinen ve geleneksel lezzetler arasında yer alan kurut, doğal antibiyotik olarak vücudu mikroplardan arındırıyor. Türkiye'de popüler olan kurut, artık Kırgızistan'ın da sevilen lezzetli haline geldi.

Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor - 1

Türkiye'de Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak üretilen ve tüketilen kurut, Kırgızistan'da popüler hale geldi. Geleneksel el yapımı yiyecek kurut, tat çeşitliliğiyle artık pazarda yerini alıyor.

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Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor - 2

Kurut, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde genellikle köy ve kasabalarda sütün fazla miktarda olduğu yaz aylarında yapılan koyu kıvamlı bir süt ürünüdür. Kurutun, Türk mutfağında özellikle Doğu Anadolu'nun yöresel yemeklerinde kullanıldığı bilinir.

Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor - 3

Kendine özgü tadıyla severek tüketilen Kurut, tansiyon, şeker, kalp gibi hastalıklara iyi gelebiliyor.

Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor - 4

Kurut, Türk mutfağında olduğu gibi Kırgız mutfağında da kullanılan, tarifi binlerce yıldır Orta Asya'nın göçebe halkları tarafından nesilden nesile aktarılan kurutulan koyu kıvamlı bir süt ürünü olarak biliniyor.

Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor - 5

Süzme yoğurttaki suyun alınmasıyla elde edilen kurut, bugün tat çeşitliliğinin yanı sıra özgün renkleri, çeşitli ebatları ve yapısıyla her zevke hitap ediyor.

Halk arasında doğal antibiyotik olarak da bilinen kurut, bağışıklık sistemini güçlendirip, vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor - 6

SÜZME YOĞURTTAN ELDE EDİLİYOR

Süzme yoğurttan elde edilen kurut, yoğurdu bez torbaya koyarak hazırlanıyor. Bez torbaya konan yoğurt, iyice süzülüyor. Ardından içine tuz ya da kaya tuzu ekleniyor. Gölge bir yerde kurtulmaya bırakılıyor. Her tarafı kuruyup, iyice sertleşince, kurut elde ediliyor.

Süt ve süt ürünü tüketmenin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Özellikle kemik sağlığı için yeterli miktarda tüketilmesi öneriliyor.

Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor - 7

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Süt ve süt ürünleri, kemik ve diş sağlığını destekleyen kalsiyum açısından zengindir. Kalsiyum, kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz riskini azaltır.

Vücuda kaliteli protein yükler. Bu protein, kas kütlesini korumak, onarmak ve yeni kaslar inşa etmek için gereklidir.

Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor - 8

D VİTAMİNİ İHTİYACINI KARŞILIYOR

D vitamini açısından zengin olduğu için vücuda iyi gelir. Vitamin D, kalsiyumun emilimini artırır ve kemik sağlığını destekler.

Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor - 9

Süt ve süt ürünleri, B vitaminleri, özellikle B12, riboflavin (B2) ve niasin (B3) açısından zengindir. Bu vitaminler enerji üretimini destekler, sinir sistemi sağlığını korur ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini teşvik eder.

Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor - 10

Kalsiyum ve fosfor içeriği, güçlü kemiklerin ve dişlerin oluşumunu destekler. Ayrıca, süt ürünlerinde bulunan laktoz, kemik sağlığını destekleyen bazı biyolojik süreçlere yardımcı olabilir.

Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor - 11

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

Süt ürünlerinde bulunan probiyotikler (özellikle yoğurt ve kefir gibi) sindirim sistemini destekler. Bu mikroorganizmalar, bağırsak florasını iyileştirmeye yardımcı olabilir ve sindirim sorunlarını hafifletebilir.

Süt, yüksek su içeriği sayesinde vücut sıvı dengesini korumaya yardımcı olabilir. Bu, hidrasyonu destekler ve vücudu sıvı kaybına karşı korur.

Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor - 12

KAS KÜTLESİNİ ARTIRIR

Süt, spor sonrası kas onarımını destekleyen amino asitler içerir. Ayrıca, kas kütlesini artırmak ve spor performansını iyileştirmek için faydalıdır.

Süt ve süt ürünleri, cilt sağlığını destekleyen vitaminler ve mineraller içerir. Özellikle A vitamini, cildin yenilenmesine yardımcı olabilir.

Tuz İçeriği ve Denge: Süt ve süt ürünleri, bazı mineralleri ve elektrolitleri dengede tutmaya yardımcı olabilir. Ancak, sodyum ve yağ içeriği göz önünde bulundurulmalıdır.

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