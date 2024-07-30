Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor
Şifa kaynağı olarak bilinen ve geleneksel lezzetler arasında yer alan kurut, doğal antibiyotik olarak vücudu mikroplardan arındırıyor. Türkiye'de popüler olan kurut, artık Kırgızistan'ın da sevilen lezzetli haline geldi.
Türkiye'de Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak üretilen ve tüketilen kurut, Kırgızistan'da popüler hale geldi. Geleneksel el yapımı yiyecek kurut, tat çeşitliliğiyle artık pazarda yerini alıyor.