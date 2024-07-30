Türkiye'nin geleneksel lezzeti! Ona "doğal antibiyotik" deniyor, süzme yoğurttan yapılıyor

KAS KÜTLESİNİ ARTIRIR

Süt, spor sonrası kas onarımını destekleyen amino asitler içerir. Ayrıca, kas kütlesini artırmak ve spor performansını iyileştirmek için faydalıdır.



Süt ve süt ürünleri, cilt sağlığını destekleyen vitaminler ve mineraller içerir. Özellikle A vitamini, cildin yenilenmesine yardımcı olabilir.



Tuz İçeriği ve Denge: Süt ve süt ürünleri, bazı mineralleri ve elektrolitleri dengede tutmaya yardımcı olabilir. Ancak, sodyum ve yağ içeriği göz önünde bulundurulmalıdır.