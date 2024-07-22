Türkiye'nin "sıvı altını" Limonla birleşince vücuttaki zehri dışarı arıyor, 1 kaşık yiyen turp gibi oluyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için doğadaki vitamin deposu besinlerden faydalanmak gerekiyor. Herkesin mutfağında bulunan ve sıklıkla tüketilen bazı besinler birleştirildiğinde adeta bir şifa deposuna dönüşebiliyor. Herkesin evinde bulunan bu 2 malzemeyle yapacağınız karışım sayesinde vücudunuzu temizleyebilir, bağışıklığı güçlendirebilirsiniz.
Altın sıvı olarak bilinen zeytinyağının ve güçlü antioksidanlardan olan limonun ayrı ayrı birçok faydası bulunuyor. Ancak bu ikili birleştiğinde adeta şifa kaynağı haline geliyor.