Türkiye'nin "tescilli sarı altını" Kilosu bin TL, Kapış kapış satılan doğal magnezyum deposu

Amasya'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının bu yılki hasadı yüzleri güldürdü. Türkiye'nin "sarı altın"ı olarak bilinen çiçek bamyasının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. A, C, K, mineral, potasyum, magnezyum, kalsiyum zengini olan bamya, güçlü lif kaynaklarından biri. Genel sağlık üzerinde muhteşem faydalar sağlayan bamyayı zamanında bol bol tüketmek gerekiyor.

Türkiye'nin "tescilli sarı altını" Kilosu bin TL, Kapış kapış satılan doğal magnezyum deposu - 1

Bugünlerde kurusunun kilosu 1000 TL'den alıcı bulan bamya, çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için 'sarı altın' olarak adlandırılıyor. Günün her saati alıcı bulan bamya, altından daha kolay satılıyor. Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. İlde bu yıl 2 bin 450 tondan fazla bamya üretimi bekleniyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Türkiye'nin "tescilli sarı altını" Kilosu bin TL, Kapış kapış satılan doğal magnezyum deposu - 2

Bamyanın kurusunun 1000 TL'den alıcı bulduğunu belirten Belevi köyünden Ahmet Taşova, “Bamya bizim için sarı altın. Çünkü peşin paraya satılıyor. Altın gibi hemen paraya çevrilebiliyor. Bir ‘alo' denmesi yetiyor. Gece-gündüz satılabiliyor. Kuyumcuyu gece açtıramazsın. Ama bamyacı gece de olsa eve kadar gelip satın alır” dedi.

Türkiye'nin "tescilli sarı altını" Kilosu bin TL, Kapış kapış satılan doğal magnezyum deposu - 3

Erken saatlerden itibaren tarlalarda bamya topladıklarına değinen Saadet Yılmaz, sağlık açısından faydalı olan bu ürünün doya doya tüketilmesini istedi.

Türkiye'nin "tescilli sarı altını" Kilosu bin TL, Kapış kapış satılan doğal magnezyum deposu - 4

EKONOMİYE YAKLAŞIK 350 MİLYON TL KATKISI VAR

Belevi köyünde düzenlenen bamya hasadına katılan ilde 5 bin 500 dekar alanda ekilişi yapılan çiçek bamyasından 2 bin 450 tondan fazla üretim beklendiğini açıklayan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, bu ürünün şehrin ekonomisine yaklaşık 350 milyon TL katkısının olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin "tescilli sarı altını" Kilosu bin TL, Kapış kapış satılan doğal magnezyum deposu - 5

MİNİK BAMYALAR İĞNE YARDIMIYLA TEK TEK İPE DİZİLİYOR

Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamyaların dizilme işlemleri geç saatlere kadar sürüyor. Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip özellikle Konya ve Kayseri'de önemli miktarda tüketilen bamyanın hasadının çok meşakkatli olduğunu anlatan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, “Üreticiler tek tek toplayıp ipe diziyorlar. Çok büyük bir emek var. ‘Bamya niye pahalı?' diye soruyorlar. Toplaması, ipe dizmesi, kurutması çok meşakkatli olduğu için” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin "tescilli sarı altını" Kilosu bin TL, Kapış kapış satılan doğal magnezyum deposu - 6

Son yıllarda artan maliyetlerin etkisiyle üreticilerin Afrika'da yetiştirerek Amasya'ya getirdiklerini anlattığı bamyaların satışına tepki gösteren Çaydibi köyünden bamya üreticisi Cemalettin Bak ise “Şu an piyasada gördüğünüz her bamya Amasya çiçek bamyası değil. Uganda'dan gelen bamya ile bizim burada yetişen bamya arasında çok büyük fark var. Yan yana koyduğunuz zaman belli oluyor. Bizim buranın bamyası güneş ortamında toplanıp gölgede kurutuluyor. Sarı renk alıyor. Oradan gelen ise güneşte toplanıp kuruduğu için daha esmer, daha küçük ve is kokuludur” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "tescilli sarı altını" Kilosu bin TL, Kapış kapış satılan doğal magnezyum deposu - 7


Belevi köyünde düzenlenen hasat programına AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin de katıldı.

Türkiye'nin "tescilli sarı altını" Kilosu bin TL, Kapış kapış satılan doğal magnezyum deposu - 8

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

A, C, K, mineral, potasyum, magnezyum, kalsiyum zengini olan bamya, güçlü lif kaynaklarından biri. Genel sağlık için müthiş etkilere sahip olam bamya içerisindeki lif sayesinde sindirim sistemini kolay çalıştırır, bağırsak hareketlerini düzenler.

Bamya tüketmek hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Yaşlanma sürecini yavaşlatmakta etkilidir.

Türkiye'nin "tescilli sarı altını" Kilosu bin TL, Kapış kapış satılan doğal magnezyum deposu - 9

DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Bamyanın düşük glisemik indeksi ve yüksek lif içeriği, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Diyabet riskini azaltabilir ve kan şekerini dengeleyebilir.İçerdiği vitamin K ve kalsiyum sayesinde kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltabilir.

Türkiye'nin "tescilli sarı altını" Kilosu bin TL, Kapış kapış satılan doğal magnezyum deposu - 10

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bamyanın C vitamini içeriği, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücudu enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olabilir.

Bamya düşük kalorili ve yüksek lifli bir besin olduğu için, kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Lifli gıdalar, tokluk hissini artırır ve aşırı yeme riskini azaltır.

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