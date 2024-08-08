Türkiye'nin "tescilli sarı altını" Kilosu bin TL, Kapış kapış satılan doğal magnezyum deposu
Amasya'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının bu yılki hasadı yüzleri güldürdü. Türkiye'nin "sarı altın"ı olarak bilinen çiçek bamyasının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. A, C, K, mineral, potasyum, magnezyum, kalsiyum zengini olan bamya, güçlü lif kaynaklarından biri. Genel sağlık üzerinde muhteşem faydalar sağlayan bamyayı zamanında bol bol tüketmek gerekiyor.
Bugünlerde kurusunun kilosu 1000 TL'den alıcı bulan bamya, çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için 'sarı altın' olarak adlandırılıyor. Günün her saati alıcı bulan bamya, altından daha kolay satılıyor. Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. İlde bu yıl 2 bin 450 tondan fazla bamya üretimi bekleniyor.